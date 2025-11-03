Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı

Türk otomotiv sanayisi son yıllarda yurt dışındaki yatırımlar ile yeni bir döneme girdi.

İlk hamle takvimler Mart 2022'yi gösterdiğinde Ford Otosan'dan geldi. Otosan, Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını 575 milyon Euro bedel ile satın alarak Türk otomotiv sanayisinde bir ilke imza attı.

Aradan 3 yıl geçtikten sonra ise, bu sefer bir başka yerli otomotiv sanayisi kuruluşu Anadolu Isuzu yurt dışında fabrika satın almak için düğmeye bastı.

Öyle ki, Anadolu Isuzu’nun, Özbekistan’da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun yüzde 75.2’sinin satın alınmasına yönelik sunduğu teklif, 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla kabul edildi. Böylece, Türkiye'den iki yerli otomotiv ana sanayi kuruluşu yurt dışında da fabrika sahibi oldu.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ile, şirketin Özbekistan yatırımının detaylarını konuşmak üzere önceki günlerde bir araya geldik.

Arıkan, ilk olarak SamAuto’nun yüzde 75.2’sinin Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı'ndan 80 milyon dolarlık satın alma teklifinin kabul edilmesinin ardından, yasal devir sürecinin ise önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

'YURT DIŞI YATIRIMLAR TREND OLABİLİR' Öte yandan, Türk otomotiv ana sanayisinde tarafından yurt dışına yapılan yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini belirten Arıkan, Türkiye'nin üretim gücüne değindi. Tuğrul Arıkan, "Türkiye’de otobüs ve kamyon üretiminde ciddi bir bilgi birikimi söz konusu. Yani bunun bir şekilde yurt dışına taşınması lazım. Artık tek başına ihracatı bir satış modeli olarak göremezsiniz. Ülkeler katma değer yaratılmasını istiyorlar. Önümüzdeki dönemde yurt dışında yatırımlar trend haline gelebilir" görüşünü paylaştı. REKLAM Arıkan, Özbekistan yatırımının bu kapsamda yalnızca ticari araç üretim gücünü artırmayacağını, aynı zamanda Türkiye’nin mühendislik ve sanayi yetkinliğini de dünyada daha güçlü bir şekilde temsil etmelerini sağlayacağını da bildirdi. 70 MİLYON DOLAR DAHA YATIRIM YAPILACAK SamAuto'nun ürün portföyü ile Afrika’da ve Orta Doğu’da yeni pazarlara gireceklerini de kaydeden Tuğrul Arıkan, tesise yatırımlarını sürdüreceklerini ifade etti. Arıkan, "Şirkette 1500 kişi çalışıyor, iyi ve deneyimli bir kadroları var. En büyük sıkıntıları malzeme temini. Bizim onlara sağlayabileceğimiz en büyük avantajlardan biri de bu olacak. Hedefimiz, önümüzdeki beş yılda buranın mevcut iş hacmini en az yüzde 50, hatta yüzde 100’e kadar artırmak. Şu anda yaklaşık 180-200 milyon dolar civarında 4 bin adetlik bir üretim hacmi var" dedi.

Özbekistan'daki tesise 5 yıl içinde 60-70 milyon dolar arası bir yatırım daha yapacaklarını da söyleyen Arıkan, "Özbekistan fabrikası önümüzdeki sene toplam ciromuzun yüzde 25'ini oluşturur. Ama ondan sonraki senelerde bu oran yüzde 40'a kadar çıkar" diye konuştu. REKLAM ENTEGRASYON SÜRECİ BAŞLADI Arıkan, Türkiye'deki fabrika ile SamAuto arasında entegrasyon süreci başlattıklarını da aktararak, "Yönetim ekibimizden 3–4 kişi oraya kalıcı olarak gidecek. Ama esas olarak entegrasyon çok önemli. İşin bir iş entegrasyonu var, bir de kültürel entegrasyonu var. 11 kişilik bir entegrasyon ekibi oluşturduk. Bu ekip bir yıl boyunca orada çalışacak ve diğer arkadaşlarımızla birlikte işi oturtmaya çalışacak. Orada yaklaşık 2 yıllık bir entegrasyon sürecimiz olacak" bilgilerini verdi. ÖZBEKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE ARAÇ GELMEYECEK Anadolu Isuzu'nun Özbekistan'da üreteceği ticari araçların yakın vadede Türkiye'ye gelme ihtimali ise bulunmuyor. Şirketin genel müdürü Tuğrul Arıkan, bu konu ile ilgili olarak, "Orada ilk etapta bazı gazlı otobüsleri Euro 6E'ye döndürmeyi Ar-Ge ile konuşacağız. Belki 2-3 sene içinde Türkiye pazarına da uygun, hatta Avrupa pazarına da uygun araçlar çıkabilir ancak ilk hedeflerde yok" dedi.

1999 YILINDAN BERİ ÜRETİM YAPIYOR Anadolu Isuzu'nun satın aldığı SamAuto, 1999 yılından bu yana Özbekistan’ın Semerkant kentindeki üretim tesisinde faaliyet gösteriyor ve genel merkezi Taşkent’te bulunuyor. Verilen bilgiye göre, SamAuto, otobüs, kamyon, pick-up ve özel amaçlı araçlar dahil olmak üzere geniş bir ticari araç ürün gamı sunuyor. 26 yıldır Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla faaliyet gösteren şirket, Orta Asya’da ticari araç üretimi alanında öncü firmalar arasında yer alıyor.