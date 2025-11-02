Habertürk
        47. İstanbul Maratonu koşuldu - Diğer Haberleri

        47. İstanbul Maratonu koşuldu

        Türkiye İş Bankası 47'nci İstanbul Maratonu'nda kazananlar Kenya ve Etiyopyalı atletler oldu. 42 kilomotrelik yarışta erkeklerde Kenyalı Atlet Rhonzas Lokitam Kilimo 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesi ile maratonu kazanırken, kadınlarda 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesi ile Etiyopyalı sporcu Bizuager Aderra birinci sırada geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.11.2025 - 12:22 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:22
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

        • 2

          "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 47. kez koşuldu.

        • 3

          Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

        • 4

          Geçen yılın şampiyonu Kenyalı atlet Dejene Debela ise 2 saat 10 dakika 23 saniyeyle ikinci oldu.

          Koşuyu 2 saat 10 dakika 26 saniyelik dereceyle tamamlayan Etiyopyalı Sufaro Woliyi ise üçüncü sırayı aldı.

        • 5

          KADINLARDA KAZANAN ADERRA

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

        • 6

          Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra, 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu.

          Bir diğer Etiyopyalı atlet Sofia Assefa, 2 saat 26 dakika 21 saniyeyle ikinci olurken, Kenyalı atlet Joan Jepkosgei ise 2 saat 26 dakika 36 saniyelik süresiyle üçüncü sırada yer aldı.

        • 7

          İLK 10 SIRADA İKİ MİLLİ ATLET

          İstanbul Maratonu'nda iki milli atlet ilk 10 sırada yer aldı.

          Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu sene ise 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle beşinci oldu.

          Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniyeyle dokuzuncu oldu.

          Yavuz Ağralı, 2 saat 23 dakika 24 saniyeyle 11. olurken, Mert Girmalegesse ise 2 saat 26 dakika 3 saniyelik derecesiyle yarışı 14. sırada tamamladı.

        • 8

          İstanbul Maratonu'nda ilk 3 sıra şöyle oluştu:

          ERKEKLER

          1-Rhonzas Lokitam Kilimo – Kenya – 2:10:12

          2-Dejene Debela – Etiyopya – 2:10:23

          3-Sufaro Woliyi– Etiyopya – 2:10:26

        • 9

          KADINLAR

          1-Bizuager Aderra– Etiyopya – 2:26:19

          2-Sofia Assefa – Etiyopya – 2:26:21

          3-Joan Jepkosgei Kilimo – Kenya – 2:26:36

        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
