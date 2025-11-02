47. İstanbul Maratonu koşuldu
Türkiye İş Bankası 47'nci İstanbul Maratonu'nda kazananlar Kenya ve Etiyopyalı atletler oldu. 42 kilomotrelik yarışta erkeklerde Kenyalı Atlet Rhonzas Lokitam Kilimo 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesi ile maratonu kazanırken, kadınlarda 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesi ile Etiyopyalı sporcu Bizuager Aderra birinci sırada geldi
- 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.
- 2
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 47. kez koşuldu.
- 3
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci oldu.
-
- 4
Geçen yılın şampiyonu Kenyalı atlet Dejene Debela ise 2 saat 10 dakika 23 saniyeyle ikinci oldu.
Koşuyu 2 saat 10 dakika 26 saniyelik dereceyle tamamlayan Etiyopyalı Sufaro Woliyi ise üçüncü sırayı aldı.
- 5
KADINLARDA KAZANAN ADERRA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.
- 6
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra, 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu.
Bir diğer Etiyopyalı atlet Sofia Assefa, 2 saat 26 dakika 21 saniyeyle ikinci olurken, Kenyalı atlet Joan Jepkosgei ise 2 saat 26 dakika 36 saniyelik süresiyle üçüncü sırada yer aldı.
-
- 7
İLK 10 SIRADA İKİ MİLLİ ATLET
İstanbul Maratonu'nda iki milli atlet ilk 10 sırada yer aldı.
Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu sene ise 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle beşinci oldu.
Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniyeyle dokuzuncu oldu.
Yavuz Ağralı, 2 saat 23 dakika 24 saniyeyle 11. olurken, Mert Girmalegesse ise 2 saat 26 dakika 3 saniyelik derecesiyle yarışı 14. sırada tamamladı.
- 8
İstanbul Maratonu'nda ilk 3 sıra şöyle oluştu:
ERKEKLER
1-Rhonzas Lokitam Kilimo – Kenya – 2:10:12
2-Dejene Debela – Etiyopya – 2:10:23
3-Sufaro Woliyi– Etiyopya – 2:10:26
- 9
KADINLAR
1-Bizuager Aderra– Etiyopya – 2:26:19
2-Sofia Assefa – Etiyopya – 2:26:21
3-Joan Jepkosgei Kilimo – Kenya – 2:26:36
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15