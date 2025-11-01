Fatih Tekke: Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok!

‘GALATASARAY’I YENMEK, PUAN ALMAK KOLAY DEĞİL’

Galatasaray’ı mağlup etmenin zor olduğunu dile getiren Fatih Tekke, “Biz her takımı aynı şekilde analiz ediyoruz. Bütün rakiplerimize saygı gösteriyoruz. Galatasaray’ı nasıl analiz ediyorsak diğer takımları da öyle ediyoruz. Galatasaray’ın 3 senedir bir oyun ritmi var. İkinci toplar, geçişler kornerler… Sara’nın attığı topların hepsi aynı noktaya düşüyor. Bunların hepsi avantaj bölgeleri. Geçiş zamanı verdiler mi, verdiler. Galatasaray’ı yenmek, puan almak kolay değil. Oyuncu bazında baktığınız zaman Avrupa’da birçok oyuncuya üstünlük sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın son anlarında Onuachu ile aralarında geçen konuşmayı da aktaran Fatih Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

“5’liye dönünce benim direktifim baskıydı. Oyunculara bunu duyurmak kolay olmadı. 5-2-3 beklerseniz rakibi yaklaştırıyorsunuz. Orta yapma fırsatı buldular. Onuachu da onu söyledi. Baskı yapmalıyız dedim. Açıkçası istediğimiz gibi olmadı ama kırmızı kart olunca mecbur beklemek zorunda kaldık”