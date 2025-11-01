Galatasaray-Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Namağlup lider Galatasaray bu sezon ikinci beraberliğini alırken, puanını 29'a çıkardı. 4 maç sonra puan kaybeden ikinci sıradaki bordo-mavililer ise puanını 24'e yükseltti.
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Ligin ilk iki sırasındaki devlerin mücadelesinde gol sesi çıkmadı.
Ligde Beşiktaş beraberliğinin ardından ikinci kez puan kaybeden lider Galatasaray, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı.
Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi sona eren ikinci sıradaki Trabzonspor ise puanını 24 yaptı.
SAVIC DEVAM EDEMEDİ
Trabzonspor’un tecrübeli savunmacısı Stefano Savic, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Tecrübeli savunmacı, mücadelenin 50’nci dakikasında Barış Alper Yılmaz ile girdiği mücadele sonrasında arka adalesini tuttu. Savic, pozisyonun ardından oyuna devam edemezken, yerini 51’inci dakikada Rayyan Baniya’ya bıraktı.
TRABZONSPOR 90'DA 10 KİŞİ KALDI
Trabzonspor'da 83. dakikada oyuna giren Bouchouari, rakibine yaptığı faulün ardından 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
SAHASINDA 32 MAÇTIR YENİLMİYOR!
Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, RAMS Park'taki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.
İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 23'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.
LİGDE 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor beraberliğiyle birlikte Süper Lig'de çıktığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken, sadece 7 gol yedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
15. dakikada Osimhen'in ceza sahası sol köşesinden çektiği şutta kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.
21. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp auta çıktı.
31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
47. dakikada Muçi'nin sol taraftan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Zubkov'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.
61. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı sağ çaprazda bulunan Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.
71. dakikada Torreira'dan sıyrılan Zubkov'un ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp auta gitti.
79. dakikada Sallai'nin sağ taraftan açtığı ortada Batagov, meşin yuvarlağa müdahale etti. Ceza yayı çizgisi üzerinde dönen topu önünde bulan Osimhen'in vuruşunda kaleci Onana, sağına yatarak topu kurtardı.
80. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazındaki Osimhen'nin kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu önünde bulan Osimhen, altıpas çizgisi önündeki Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Onana, meşin yuvarlağı yine kurtardı.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu, arka direğe doğru topu ortaladı. Sağ çaprazdaki Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, auta gitti.
90. dakikada bordo-mavili futbolcu Bouchouari, Sallai'ye arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 85 Ahmed Kutucu), Torreira, Sara (Dk. 74 Jakobs), Sane, Yunus Akgün (Dk. 67 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Icardi), Osimhen
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic (Dk. 51 Rayyan Baniya), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 83 Bouchouari), Augusto (Dk. 76 Okay Yokuşlu), Muçi (Dk. 83 Sikan), Onuachu
Kırmızı kart: Dk. 90 Bouchouari (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 90+3 Oulai (Trabzonspor), Dk. 90+4 Okan Buruk (Galatasaray teknik direktörü)