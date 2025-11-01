Habertürk
        Engin Çağlar hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Engin Çağlar hayatını kaybetti

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar, dün akşam saatlerinde Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:02
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        'Kınalı Yapıncak', 'Kadın Değil Baş Belası' ve 'Öksüz' gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar, Şişli'de evine yakın bir yerde motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Çağlar'a B.O'nun kullandığı 34 HSP 349 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çağlar, yere düşerken, savrulan motosiklet de U.D yönetimindeki 34 TAZ 10 plakalı ticari taksiye vurdu.

        Kazada baş ve ayak kısmından yaralanan Engin Çağlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çağlar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü B.O da polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Engin Çağlar'ın vefat haberini, kurucu üyesi olduğu Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu. Vakfın paylaşımında şu ifadelere yer verildi; "Film-San Vakfı'nın Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması'nın, Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sinemasına canlandırdığı karakterlerle değerli katkılar sunan usta oyuncuya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz.

        Film-San Vakfı, yaptığı son paylaşımda usta oyuncu Engin Çağlar’ın cenaze bilgilerini duyurdu. Açıklamada, Çağlar’ın cenazesinin 2 Kasım 2025 Pazar günü öğle namazının ardından Şişli Merkez Camii’nden kaldırılacağı ve Zincirlikuyu Mezarlığı aile kabristanına defnedileceği belirtildi.

        Usta oyuncu Engin Çağlar'ın vefatının ardından birçok ünlü isim taziye paylaşımlarında bulundu.

        Hülya Koçyiğit: Bugün, çok kıymetli bir dostumu, Türk sinemasının zarif beyefendilerinden Engin Çağlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Engin, pozitif enerjisiyle, içtenliğiyle, dostluğu ve inceliğiyle etrafındaki herkese iyi gelirdi. Yüzünde her zaman bir gülümseme, dilinde hep güzel bir söz vardı. Bazı insanlar gider ama bıraktıkları sevgi hep bizimle kalır. Canım dostum, gülüşün, zarafetin ve güzel kalbin hiç unutulmayacak. Sevgili eşi Filiz Vural'a, evlatlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

        Nuri Alço: Sadece bir sanatçı değil, gerçek bir ağabey, gerçek bir dost… Gidişine inanmak zor. Huzurla uyu, Engin ağabeyim.

        Kerem Alışık: Ahhh, benim Engin ağabeyim; çocukluğum, gençliğim, kitabım, sinemam… Engin, mavilikler bıraktın kalbimizde. Deniz kenarına çıkardın bütün umutlarımızı. Seni kalbimizde sıkı sıkı tuttuk, sarıldık, sakladık yarınlarımıza. Nur içinde yat, Engin Çağlar. Mekânın cennet olsun.

        Birol Güven: Efsanemizdi. Çok üzüldüm. Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın.

        Lâle Belkıs: Sevgili Engin Çağlar, Bugün, hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bugüne kadar birlikte kamera arkasında ve önünde nice sahnede yer aldığımız, o güzel günlerin kahramanlarından biri olan sendin. Seninle ilk tanıştığım andan itibaren, o samimiyetin, çalışma disiplinin ve sinema aşkın, özellikle Yeşilçam'ın altın yıllarında oynadığın filmlerdeki duruşun, her zaman örnek oldu.

        Ne yazık ki, beklenmedik bir trafik kazasında aramızdan ayrıldın. Yoldan karşıya geçerken yaşanan bu elim olay, sinema dünyamız için büyük bir kayıp.Seni, gülen gözlerini, sahnedeki duruşunu ve perdedeki o özel ışığını bir kez daha saygı ve hasretle anıyorum. Mekânın cennet olsun. Ailenin, dostlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.

        Türkan Şoray: İki filmde birlikte çalıştığım sevgili meslektaşım Engin Çağlar’ın aramızdan ayrılmasının üzüntüsü içerisindeyim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

        Ediz Hun: Şok oldum ve çok üzüldüm. Kader birliği yaptığımız, çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

        İzzet Günay: Büyük bir şanssızlık. Dünya efendisi bir insandı. Sık sık olmasa da rastlaştığımızda çok iyi vakit geçirirdik. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.

        ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

        Engin Çağlar, annesi Üsküp doğumlu olan babası, Azak Denizi kıyısındaki küçük bir kasabada doğup İstanbul’a göç eden bir aileden gelmektedir. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamlayan sanatçı, 1958 yılında kısa bir süre Galatasaray futbol takımında forma giydi. Üniversite eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra, 1965 yılında askerliğe gitti. İki yıl denizci olarak görev yaptığı askerlik döneminde Kıbrıs’ta da bulundu.

        Engin Çağlar, '1974 yapımı 'Hasret'te başrolü Emel Sayın ile paylaştı.
        Engin Çağlar, '1974 yapımı 'Hasret'te başrolü Emel Sayın ile paylaştı.
        Terhisinin ardından Ses Dergisi’nin yarışmasına katılarak Uğur Güçlü'nün ardından ikinci oldu. Aynı yarışmada Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan ve Altan Bozkurt gibi isimler de yer almıştı. Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç’ın 'Öksüz' filmiyle adım attı. 1969’da Orhan Aksoy’un yönettiği 'Kınalı Yapıncak' filminde Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaşarak tanındı. Hulki Saner ile anlaşmasının ardından Metin Erksan’ın yönettiği çeşitli filmlerde rol aldı.

        Engin Çağlar, 1974'te sinemayı bıraktı. Sonraki yıllarda birkaç filmde daha yer alsa da tam anlamıyla sinemaya geri dönmedi. 2016 yılında FİLMSAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek sanat dünyasındaki çalışmalarına farklı bir alanda devam etti.

        Asıl adı; Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1972'de evlendiği Filiz Övet'ten doğma Eser Övet ve Çağlan Övet adında iki çocuk babasıydı.

        ÖDÜLLER

        2011: 48. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

        2017: 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü

        #Engin Çağlar
        #Film-San Vakfı

        Habertürk Anasayfa