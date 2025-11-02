Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sakız çiğnediniz diye ceza alabilirsiniz! Ülkelerin aklı zorlayan yasakları

        Sakız çiğnediniz diye ceza alabilirsiniz! Ülkelerin aklı zorlayan yasakları

        Bazı ülkelerde sakız çiğnemek, tren istasyonunda öpüşmek ya da dar pantolon giymek yasak olabilir, desek inanır mıydınız? Dünya genelinde kimi yasalar öylesine ilginç ki, okuyanı hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor. İşte ülkelerin sınırlarını aşan tuhaf yasakları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 07:30 Güncelleme: 02.11.2025 - 07:30
        • 1

          Her ülkenin kendine özgü yasaları vardır; ancak bazıları sınırları zorluyor. Fransa’da tren istasyonunda öpüşmek, Kanada’da sarı margarin tüketmek, Kuzey Kore’de dar pantolon giymek yasak. Dünyanın dört bir yanından şaşırtıcı ama gerçek yasakları derledik.

          DÜNYANIN EN TUHAF YASAKLARI

          Her ülkenin kendine özgü yasaları ve kuralları vardır. Bu kuralların birçoğu hırsızlık yapmak ya da suç işlemek gibi evrensel suçları kapsasa da, bazı ülkelerde oldukça sıra dışı yasaklarla karşılaşmak da mümkündür. İşte dünyanın farklı köşelerinden en ilginç yasaklar:

        • 2

          SİNGAPUR’DA SAKIZ ÇİĞNEMEK YASAK

          Uzak Doğu’nun gelişmiş ada ülkesi Singapur, yüksek eğitim sistemi ve modern şehir yapısıyla öne çıkıyor. Ancak ülkede oldukça şaşırtıcı bir yasak bulunuyor: Sakız çiğnemek. 1992 yılından bu yana ülkede sakız satışı ve çiğnemek yasak. Yalnızca eczanelerden, kimlik ibraz edilerek ve tıbbi amaçlı sakız alınabiliyor.

        • 3

          KANADA’DA SARI MARGARİN YASAĞI

          Kanada’ya gidenler, market raflarında sarı margarin göremediklerinde şaşırmasınlar. Çünkü ülkede 1870’lerden bu yana sarı margarin üretimi ve satışı yasak. Bu yasağın nedeni ise tereyağıyla karışma ihtimali. Margarin üreticileri ürünlerini tereyağına benzetince, hükümet bu durumu “tüketiciyi yanıltıcı” bulmuş ve yasağı getirmiş.

        • 4

          KUZEY KORE’DE DAR KOT PANTOLON GİYMEK YASAK

          Diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore’de, 2021 yılında dar kot pantolon giymek yasaklandı. Lider Kim Jong-un, bu yasağı “kapitalist yaşam tarzını temsil ettiği” gerekçesiyle getirdi. Ona göre dar kot pantolonlar, ülkenin ideolojik yapısına aykırıydı.

        • 5

          TAYLAND’DA PARANIN ÜZERİNE BASMAK YASAK

          Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da, ülkenin resmi parasının üzerine basmak kesinlikle yasaktır. Bunun nedeni, paraların üzerinde kralın fotoğrafının bulunmasıdır. Krala saygısızlık olarak kabul edilen bu davranış, ciddi cezalarla sonuçlanabilir.

        • 6

          FRANSA’DA TREN İSTASYONLARINDA ÖPÜŞMEK YASAK

          Romantizmin ülkesi Fransa’da bile bazı yasaklar var. Özellikle tren istasyonlarında öpüşmek yasaklanmıştır. Bu yasağın nedeni ise trenlerin kalkışlarının gecikmesini önlemektir. Demiryolu yetkilileri, istasyonlarda vedalaşmaların uzamasının tren seferlerini aksattığını fark edince bu ilginç yasağı yürürlüğe koymuştur.

        • 7

          JAPONYA’DA BEL ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ ZORUNLU

          Japonya’da 2008 yılında yürürlüğe giren “Metabo Yasası”, halk sağlığını korumayı amaçlıyor. 40 ile 74 yaş arasındaki bireylerin bel çevresi işverenleri tarafından ölçülüyor. Fazla kilolu olmak yasadışı olmasa da, ölçüler hükümetin belirlediği sınırları aşarsa kişiye beslenme danışmanlığı veriliyor ve işveren para cezasına çarptırılabiliyor.

        • 8

          YUNANİSTAN’DA TARİHİ ALANLARDA TOPUKLU AYAKKABI YASAK

          Yunanistan’da 2009 yılından bu yana, antik kalıntılar ve tarihi alanlarda topuklu ayakkabı giymek yasak. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu bölgelerde topuklu ayakkabılar, tarihi yapılara zarar verdiği için bu önlem alınmıştır.

          Görsel Kaynak: shutterstock

