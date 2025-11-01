Galatasaray'dan 32 maçlık dev seri!

RAMS Park'ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Aslan, daha sonra Süper Lig'de 23, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere çıktığı 32 mücadelede 23 galibiyet elde ederken, 9 da beraberlik aldı.