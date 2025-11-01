Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'edebiyat' alanında dahil olarak Türkiye'den bu unvanı alan ilk şehir oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 01.11.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'edebiyat' alanında resmen dahil edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın yeni üyelerinin, Fransa'nın başkenti Paris'te 31 Ekim Dünya Şehirler Günü'nde belirlendiğini ifade etti.

        Büyükşehir Belediyesinin kültürel vizyonu ve edebiyatı merkezine alan stratejik çalışmaları sayesinde Kahramanmaraş'ın, edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan Türkiye'nin ilk şehri olarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Görgel, UNESCO'nun bu takdirinin Kahramanmaraş'ın kültürel kalkınma yolculuğunda bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

        UNESCO tarafından 2004'te başlatılan Yaratıcı Şehirler Ağı'nın, şehirlerin kültürel miraslarını ve yaratıcı endüstrilerini destekleyerek sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ettiğini vurgulayan Görgel, "Kahramanmaraş, bu prestijli ağa 'edebiyat' kategorisinde katılarak Türkiye'den bu alanda seçilen ilk şehir oldu. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde köklü edebi geçmişi, güçlü şairlik geleneği ve son yıllarda artan kültürel etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş, edebi kimliğini ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kıldı" ifadelerini kullandı.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da kentin Türk şiirinin simge isimlerinden 'Yedi Güzel Adam'ın yetiştiği il olarak bilindiğini, bu güçlü edebi mirasın UNESCO tarafından tescillenerek küresel ölçekte de tanınırlık kazandığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KAHRAMANMARAŞ
        #unesco edebiyat şehri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Habertürk Anasayfa