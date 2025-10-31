Galatasaray-Trabzonspor maçının kader adamları!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında namağlup lider Galatasaray, yarın akşam takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak, bordo-mavililer ise güçlü rakibini devirip farkı 2 puana indirmek istiyor. Dev derbi öncesi iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte kritik mücadelenin kilit isimleri ve dikkat çeken istatistikler...
- 1
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.
İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.
- 2
DAVINSON SANCHEZ VE İLKAY GÜNDOĞAN YOK
Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
- 3
Derbinin kaderini ise iki takımların kilit isimleri belirleyecek. İşte Okan Buruk ve Fatih Tekke'nin öğrencilerinin karşılaştırmaları...
-
- 4
UĞURCAN ÇAKIR - ONANA
- 5
SINGO - SAVIC
- 6
ABDÜLKERİM BARDAKCI - BATAGOV
-
- 7
TORREIRA - JABOL-FOLCARELLI
- 8
SARA - OULAI
- 9
OSIMHEN - ONUACHU
-