Turizmde gelir rekoru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde üçüncü çeyrek verilerini basın toplantısında paylaştı.

Yılın ilk 9 ayında Türkiye'yi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla, 49 milyon 993 bin turist ziyaret etti. En çok ziyaretçinin geldiği ülkeler 5,53 milyonla Rusya Federasyonu, 5,22 milyonla Almanya ve 3,54 milyonla Birleşik Krallık oldu.

Turizm gelirinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla 50 milyar dolar ile rekor kırıldı. Bakan Ersoy, yıl sonunda 64 milyar dolarlık hedefe ulaşılacağını söyledi.