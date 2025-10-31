Habertürk
Habertürk
        Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat - 31 Ekim Hava Durumu

        Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde ise sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 07:28 Güncelleme: 31.10.2025 - 07:28
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 19°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 21°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 26°

        Trabzon

        Güneşli 19°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 19°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Güneşli 13°

        Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        BURSA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 12°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        Yazı Boyutu
