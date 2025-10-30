Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i Ankara'da ağırladı.

Heyetler arası görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına çıktı.

Eroğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Stratejik hedef olarak gördüğümüz Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda beklentilerimizi ifade ettik. Türkiye'nin sergilediği kararlı iradenin, birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz.

Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke için de ortak değer olduğunu teyit ettik.

Savunma işbirliği konusunu değerlendirdik. Ticarette hedefimiz 60 milyar dolar.

Avrupa'da artışı engellenemeyen, ırkçılığa varan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığıyla mücadeleye atfettiğimiz ehemmiyeti vurguladım.

Almanya'nın attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz.

Almanya hükümetinin İsrail hükümetinin yanında yer almasını ise eleştiren Erdoğan, "Merz'in bu politikasına maalesef katılamıyorum. Gazze'de bir soykırım var ve açlık uygulanıyor. Almanya, Türkiye ve bölge ülkeleri üstüne düşen görevleri yaparak bu katliama son verecektir. Hamas'la ilgili üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu konuda sıkı çalışıyoruz." dedi.

"Türkiye çok önemli bir ortak"

Erdoğan'ın ardından sözü alan Alman Şansölye Merz, şunları söyledi:

"Yeni bir jeopolitik sürece giriyoruz. Stratejik partnerlerimizle aramızı geliştirmeliyiz. Türkiye de burada devre dışı kalamaz. İki ülkenin çok yakın bağları var. NATO'da da ortağız. Güvenlik politikalarında da çok önemli bir aktör.

Daha iyi bir potansiyele erişeceğiz. Türkiye ve Almanya arasındaki olgun bir ortaklık, hassas konuları da daha ayrıntılı ele almayı gerektiriyor.

Türkiye'nin Eurofighter almasından memnunuz. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz. Erdoğan'a stratejik bir diyalog teklif ettim.

Rusya'ya yaptırımlar uygulanmalı. Rusya bu yolla müzakere masasına oturabilir."