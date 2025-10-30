Habertürk
        Urfa haberleri: Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sıra gecesinde korkunç olay... Öldüren oyun! O anlar kameraya yansıdı...

        İstanbul'da, bir dernekte düzenlenen sıra gecesine katılan ve burada halk oyunu oynayan emekli öğretmen 71 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün, 5 dakika sonra kalbi durdu. Altınüzük, geceye katılanların ve sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Acı olay, cep telefonlarının kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:06
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        İstanbul'da olay Bahçelievler ilçesindeki bir dernekte yaşandı. Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve memleketi Şanlıurfalı hemşerileri ile sık sık bir araya gelen Ali Altınyüzük (71), dün akşam Şirinevler'deki dernek binasına gitti.

        5 DAKİKA SONRA FENALAŞTI

        DHA'daki habere göre buradaki yöreye özgü sıra gecesine katılan ve birlikte söylenen türkülere eşlik eden, zaman zaman da halay çeken Ali Altınyüzük, dinlenmek için yerine oturduktan yaklaşık 5 dakika sonra fenalaştı.

        KALP MASAJI YETMEDİ

        Arkadaşlarının sırt üstü yatırarak kalp masajı yaptığı emekli öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin de müdahale ettiği Ali Altınyüzük hayatını kaybetti.

        MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

        Altınyüzük'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Ali Altınyüzük'ün sıra gecesinde oynadığı anlar ve geçen hafta Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir yakınının düğününe giderek burada davetlilerle halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
