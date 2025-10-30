Habertürk
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!

        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!

        TFF'nin, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak kendisi adına 2 bahis hesabı açan kişiler hakkında savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundu. Küçük yaptığı açıklamada, "Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım. Hiçbir bahis oynamadım, sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum" dedi.

        Giriş: 30.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:20
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        TFF'nin, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak kendisi adına 2 bahis hesabı açan kişiler hakkında savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundu.

        “HİÇBİR BAHİS SİTESİNDE HESAP AÇMADIM”

        Zorbay Küçük suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hiçbir bahis sitesine üye olmadığını söyleyen Küçük, “Hiçbir bahis oynamadım, sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şu anda gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. 2 hesap hakkında şikayetçi olduk. Benim adıma, benim TC kimlik numaramla açılmış hesaplar bunlar” dedi.

        “KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ”

        Zorbay Küçük’ün avukatı ise yaptığı açıklamasında, “Burada şu anda bulunmamızın amacı hem TFF’yi korumak hem de medyada şu anda dolaşan çok fazla algı var, bu algıları yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan 2 farklı bahis sitesi hesabı var. Bu tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçemizi verdik” dedi.

        Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün ifadeye çağırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

        Başsavcılığın açıklaması şöyle:

        "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması sözkonusu değildir.

        ŞİMDİ NE OLACAK?

        Bahis skandalıyla ilgili TFF'nin izleyeceği yol haritası da netleşmeye başladı. İlk etapta bahse karışan hakemler PFDK'ya sevk edilecek. Geniş bir hakem havuzu oluşturulup maçların oynanması sağlanacak. TFF 1. Lig ve 2. Lig'den hakemlerle Süper Lig desteklenecek. 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek. Yeni yıldan itibaren başarılı olan yeni yüzler düdük çalacak.

        3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN CEZASI

        TFF’nin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolun içindeki kişilerin doğrudan ya da dolaylı biçimde bahis oynamasını yasaklıyor. Maddenin 2. fıkrasına göre bu yasağı ihlal eden kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ile cezalandırılıyor. İlgili madde şöyle:

        a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

        (2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

        TFF Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'na göre 45 gün ve üzeri hak mahrumiyeti alan isimlerin hakemlik kariyeri sona erecek.

        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Haberi Görüntüle

        ŞİKE SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?

        Futbol Disiplin Talimatına göre; talimat kapsamındaki kişilerin doğrudan veya dolaylı bahis oynaması yasak. Aksine hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılıyor. Hakem, kendi maçına oynadıysa, müsabaka sonucunu etkileme sınıfına girecek. Yani şike söz konusu olacak.

        GERİYE DÖNÜK EN AZ 5 SENE İNCELENİYOR

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün açıklamalar yaptı. 2025 yılı Nisan ayında bir kısım hakemin karıştığı belirtilen bahis oynama iddiası kapsamındaki soruşturmanın derinleşerek süreceği duyuruldu.

        Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "Bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının ihbar niteliğinde kabul edildiği belirtilirken, "Bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir" denildi.

        Soruşturma kapsamında detaylı raporlar alındığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: "En az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz edilmesi için yoğun bir mesai gerekiyor. Ancak bu analizlerden sonra gerçek şüpheliler tespit edilebilir."

        OPERASYON NASIL BAŞLADI?

        Gazeteci Tahir Kum, gündem yaratan açıklamaları değerlendirdi. Peki; olay hangi maçla başladı?

        "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1.5-2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara çok ciddi cezalar verilmişti. Bunun üzerine kulüp başkanı, yönetici ve futbolcuların çoğunluğunun o karşılaşmayla ilgili yapılan incelemede yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi."

        NELER YAŞANMIŞTI?

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Ankaraspor, 1. Lig'e yükselme play-off'larına katılabilmek için ligi ilk 6 sıra içerisinde bitirme mücadelesi veriyordu. Karşılaşma öncesinde 56 puanla 6. sırada bulunan Ankaraspor, ligin bitimine 1 hafta kala, en az 1 puan alması halinde bu hedefini garantilemiş olacaktı.

        Nitekim Ankaraspor ile oynanan maçın 0-0 sona ermesiyle puanını 39 yapan Nazilli Belediyespor, kümede kaldı ve Zonguldak Kömürspor 35 puanla küme düşen ekip oldu.

        Öte yandan maçın istatistikleri dikkat çekti. İki takım da müsabakayı şut çekmeden tamamladı. Maçta sadece 2 korner atışı kullanıldı.

