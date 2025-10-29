Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Bahis skandalı dalga dalga büyüyor! - Futbol Haberleri

        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalını açıklamasının ardından, aktif bahis oynayan 152 hakemin adı da duyuruldu. Soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağı ve futbol ailesinde yaklaşık 3 bin 700 kişinin de içinde bulunduğu ortaya çıktı.

        Giriş: 29.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Haberi Görüntüle

        Türk futbolunda bahis skandalının yankıları devam ediyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamalarla başlayan bahis soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'nin açıklamasına göre TFF Hukuk Müşavirliği, 7'si üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem olmak üzere toplam 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline verdi.

        PFDK'ye sevk edilen üst klasman hakemleri arasında FIFA kokartı Zorbay Küçük'ün yanı sıra Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun, yer aldı.

        REKLAM

        Hakemler üzerinde başlayan soruşturma büyük ses getirirken gözler futboldaki diğer unsurlara çevrildi.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarihi toplantıda "Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık" ifadelerini kullanmıştı.

        Bahis oynayan hakemlerin sevkleri gerçekleşirken soruşturmanın ise devam edeceği bildirildi.

        Soruşturmanın devamında gözler Riva'daki diğer isimlerin üzerinde olacak. TFF'nin yönetimi, tüm kurul üyeleri, gözlemciler ve temsilciler de mercek altına alınacak.

        Yaklaşık 600 ismin inceleneceği bu kısmın ardından ise gözler yeşil sahalarda olacak.

        Türkiye'nin profesyonel liglerinde bulunan 139 kulübün başkanları, yönetimleri, profesyonelleri ve 3 bin 700 kadar futbolcu da soruşturmanın içerisinde yer alıyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürüttüğü çalışmada ilerleyen günlerde yasa dışı bahis konusunda da önemli adımlar atılması bekleniyor.

        REKLAM
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Haberi Görüntüle

        BAHİS SİTELERİNDEN ALINAN VERİLER İNCELENİYOR

        Dosya kapsamında Masak ve HTS raporları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı veriler inceleniyor. Dosya kapsamında çok sayıda gizli tanık ve “İtirafçı” olmak isteyen var kişi olduğu edinilen bilgiler arasında.

        SADECE BAHİS OYNAYAN ŞÜPHELİ DEĞİL

        Dosya kapsamında, maçın hakemi bahis oynamasa bile örneğin maç öncesinde görüştüğü hakem bahis oynamış ve kazanmışsa bu da şüpheli olarak değerlendirilebilecek. Örgütlü suç kapsamına da girebilecek.

        MALVARLIKLARI İNCELENECEK

        Malvarlığını beyan etme zorunluluğu olan hakemin, malvarlığında kaynağını açıklayamadığı bir artış varsa bu da şüpheli kabul edilecek. Örneğin hakemin kendi malvarlığında bir artış yok ancak aile üyelerinde var ve kaynağı açıklanamıyor, bu da aynı şekilde dosyada şüpheli olmasına neden olabilecek. TFF’den kendi idari soruşturmasında elde ettiği verileri savcılığa sunması beklenirken, elde edilen yeni bilgiler ışığında bu dosya kapsamında ifadeye davetler, gözaltılar olabilir.

        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Haberi Görüntüle

        İŞTE RAKAMLARLA SKANDAL TABLO

        - 371 bahis hesabı olan hakem

        - 152 aktif bahis oynayan hakem

        - 7 üst klasman hakemi

        - 15 üst klasman yardımcı hakem

        - 36 klasman hakemi

        - 94 klasman yardımcı hakem

        - 1 hakem tek başına 18.227 kez bahis oynadı.

        - 10 hakem 10.000 üzerinde maça bahis oynadı.

        - 42 hakem 1.000 üzerinde futbol maçına bahis oynadı.

        - Bazı hakemler tek seferlik oynadı.

        ŞİMDİ NE OLACAK?

        Bahis skandalıyla ilgili TFF'nin izleyeceği yol haritası da netleşmeye başladı. İlk etapta bahse karışan hakemler PFDK'ya sevk edilecek. Geniş bir hakem havuzu oluşturulup maçların oynanması sağlanacak. TFF 1. Lig ve 2. Lig'den hakemlerle Süper Lig desteklenecek. 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek. Yeni yıldan itibaren başarılı olan yeni yüzler düdük çalacak.

        3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN CEZASI

        TFF’nin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolun içindeki kişilerin doğrudan ya da dolaylı biçimde bahis oynamasını yasaklıyor. Maddenin 2. fıkrasına göre bu yasağı ihlal eden kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ile cezalandırılıyor. İlgili madde şöyle:

        a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

        (2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

        TFF Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'na göre 45 gün ve üzeri hak mahrumiyeti alan isimlerin hakemlik kariyeri sona erecek.

        ŞİKE SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?

        Futbol Disiplin Talimatına göre; talimat kapsamındaki kişilerin doğrudan veya dolaylı bahis oynaması yasak. Aksine hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılıyor. Hakem, kendi maçına oynadıysa, müsabaka sonucunu etkileme sınıfına girecek. Yani şike söz konusu olacak.

        GERİYE DÖNÜK EN AZ 5 SENE İNCELENİYOR

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün açıklamalar yaptı. 2025 yılı Nisan ayında bir kısım hakemin karıştığı belirtilen bahis oynama iddiası kapsamındaki soruşturmanın derinleşerek süreceği duyuruldu.

        Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "Bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının ihbar niteliğinde kabul edildiği belirtilirken, "Bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir" denildi.

        Soruşturma kapsamında detaylı raporlar alındığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: "En az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz edilmesi için yoğun bir mesai gerekiyor. Ancak bu analizlerden sonra gerçek şüpheliler tespit edilebilir."

        OPERASYON NASIL BAŞLADI?

        Gazeteci Tahir Kum, gündem yaratan açıklamaları değerlendirdi. Peki; olay hangi maçla başladı?

        "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1.5-2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara çok ciddi cezalar verilmişti. Bunun üzerine kulüp başkanı, yönetici ve futbolcuların çoğunluğunun o karşılaşmayla ilgili yapılan incelemede yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi."

        NELER YAŞANMIŞTI?

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Ankaraspor, 1. Lig'e yükselme play-off'larına katılabilmek için ligi ilk 6 sıra içerisinde bitirme mücadelesi veriyordu. Karşılaşma öncesinde 56 puanla 6. sırada bulunan Ankaraspor, ligin bitimine 1 hafta kala, en az 1 puan alması halinde bu hedefini garantilemiş olacaktı.

        Nitekim Ankaraspor ile oynanan maçın 0-0 sona ermesiyle puanını 39 yapan Nazilli Belediyespor, kümede kaldı ve Zonguldak Kömürspor 35 puanla küme düşen ekip oldu.

        Öte yandan maçın istatistikleri dikkat çekti. İki takım da müsabakayı şut çekmeden tamamladı. Maçta sadece 2 korner atışı kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Habertürk Anasayfa