Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
Hatay'da, evin önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. 4 kişinin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı kavga güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
Hatay'da olay, 26 Ekim'de Samandağı ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı.
KALDIRIM TAŞLARINI SÖKTÜLER
DHA'daki habere göre tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken; S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.