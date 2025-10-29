İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Ekim'de Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen dün akşam İsrail ordusuna Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi. İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 104 kişi hayatını kaybetti.

Netanyahu, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasıyla dün akşam güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenledi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, açıklamanın ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenledi.

HAMAS: ATEŞKESİ İHLAL ETMEDİK

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suhail al-Hindi, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayan İsrail'e cevap verdi.

Al-Hindi, Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini kurtarma sürecinde "önemli zorluklarla" karşı karşıya olduğunu belirterek, bu sürece yardımcı olmak için ağır ekipman talebini yineledi.

Al-Hindi, "İsrail, anlaşmaya bağlı olduğumuzu anlamalı ve bizi anlaşmayı ihlal etmekle suçlamayı bırakmalı" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın esir cenazelerini bulmak için "kırmızı bölgelere" girmesini talep ettiğini, ancak bu talebin reddedildiğini aktardı.

DÜN AKŞAMDAN BU YANA 104 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 104'e yükseldi. Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti. İSRAİL: ATEŞKES YENİDEN UYGULANMAYA BAŞLANDI İsrail ordusu, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı." ifadesine yer verildi. Saldırılarında farklı silahlı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü ileri süren İsrail ordusunun "ateşkese bağlı kalacağı" iddia edilirken, ihlallere karşı sert karşılık vereceği kaydedildi. İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı. VANCE: ATEŞKES DEVAM EDİYOR ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldıracağı açıklamasının ardından "Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez." değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI HAMAS'I AĞIR BEDEL ÖDEMEKLE TEHDİT ETTİ İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti. Katz, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve kırmızı çizgiyi aştığını ileri sürerek İsrail ordusunun "büyük bir güçle karşılık vereceği" tehdidinde bulundu.