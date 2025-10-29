Türkiye’nin hava kuvvetleri modernizasyonunda kritik eşik aşıldı. Birleşik Krallık ile 20 adet Eurofighter Typhoon tedarikine ilişkin imzalanan anlaşma, yalnızca yeni nesil savaş uçağı alımı değil, Ankara’nın caydırıcılık ve jeopolitik pozisyonlanmasında yeni bir safhaya işaret ediyor.

Katar’dan 12, Umman’dan 12 olmak üzere 24 ek uçak için yürütülen diplomatik temaslarda da önemli ilerleme sağlandığı ifade ediliyor. Özellikle Katar ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde 12 uçağın derhal Türkiye’ye teslim edileceği belirtiliyor. Tüm platformların en modern konfigürasyon olan Tranche-4 seviyesinde olması dikkat çekiyor.

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞMALARININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Türkiye’nin yakın coğrafyası, Ege ve Doğu Akdeniz’den Suriye hattına uzanan geniş bir alanda yüksek tempolu hava rekabetini gündemde tutuyor. Yunanistan’ın Rafale tedariki ve F-35 programına dahil olması sonrası yaşanan hava üstünlüğü tartışmaları Ankara lehine yeniden şekilleniyor.

Askeri uzmanlar, Eurofighter Typhoon’un:

* Supercruise ile art yakıcı kullanmadan ses üstü seyir

* Yüksek manevra kabiliyeti ile it dalaşı üstünlüğü

* 55 bin feet irtifada kesintisiz performans gibi kabiliyetleri ile hava-hava angajmanında Rafale’e karşı üstün platform niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. Türkiye’nin toplam 44 adet Typhoon seviyesine ulaşmasıyla bölgesel hava üstünlüğü dengesinde kritik eşik aşılmış olacak. F-35 SONRASI BOŞLUĞU KAPATAN STRATEJİK HAMLE Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ile oluşan modern uçak boşluğu, F-16 Blok-70 ile kısmen telafi edilmişti. Eurofighter Typhoon alımı ise Türkiye’yi 4,5’nci nesil üst segmentte yeniden konumlandırıyor. Meteor ve Storm Shadow gibi yüksek menzilli mühimmat entegrasyonu sayesinde Türk Hava Kuvvetleri: Uzaktan angajman, Hassas taarruz, Caydırıcılık kapasitesi bakımından belirgin üstünlük kazanacak. AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ İLE ENTEGRASYON DERİNLEŞİYOR Tedarik modelinin, BAE Systems ve MBDA üzerinden sanayi işbirliği boyutu taşıması, Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinde stratejik güveni güçlendiriyor. Bu sürecin: KAAN programına, Yerli mühimmat geliştirme süreçlerine, NATO entegrasyonu ve ortak mimariye dolaylı teknik katkılar sağlaması bekleniyor. Yunanistan’ın diplomatik karşı lobisine rağmen, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Mimarisi (SAFE) içinde daha belirgin rol alacağı değerlendiriliyor.

2030 SONRASI TÜRK HAVA GÜCÜ MİMARİSİ Eurofighter Typhoon, Türkiye’nin 2030+ projeksiyonunda geçiş dönemi omurgası olurken, Türk Hava Kuvvetlerinin yeni nesil yapısı şu üçlü üzerine kurulacak: * Eurofighter Typhoon * F-16 Blok-70 * 5. nesil yerli-milli KAAN KAAN’ın envantere girmesiyle Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı ligine resmen dahil olacak. Typhoon ise bu dönüşüm sürecinin caydırıcı ve kritik taşıyıcı unsuru olacak.