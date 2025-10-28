Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden ölüm! Ördek avında kazara oğlunu vurdu! | Son dakika haberleri

        Kahreden ölüm! Ördek avında kazara oğlunu vurdu!

        Kars'ta feci bir olay yaşandı. Kentte 16 yaşındaki Muhammet Ali K., ördek avında babasının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kars'ın Selim ilçesinde ördek avında babası M.K.’nin (53) elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu Muhammet Ali K. (16) yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Muhammet Ali K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALANDI

        Olay, önceki gün Selim ilçesi kırsalında meydana geldi. Ördek avında M.K.’nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalar, yanındaki oğlu Muhammet Ali K.’ye isabet etti.

        Muhammet Ali K., göğsünden ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        REKLAM

        Muhammet Ali K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Ali K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        BABASI SERBEST BIRAKILDI

        Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Erzurum'un Oltu ilçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde yaşayan ailenin yıllar önce Artvin'in Kemalpaşa ilçesine yerleştiği ve Muhammet Ali K.’nin burada toprağa verileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Habertürk Anasayfa