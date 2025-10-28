Kahreden ölüm! Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
Kars'ta feci bir olay yaşandı. Kentte 16 yaşındaki Muhammet Ali K., ördek avında babasının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Kars'ın Selim ilçesinde ördek avında babası M.K.’nin (53) elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu Muhammet Ali K. (16) yaralandı.
DHA'nın haberine göre Muhammet Ali K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALANDI
Olay, önceki gün Selim ilçesi kırsalında meydana geldi. Ördek avında M.K.’nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalar, yanındaki oğlu Muhammet Ali K.’ye isabet etti.
Muhammet Ali K., göğsünden ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Muhammet Ali K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Ali K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
BABASI SERBEST BIRAKILDI
Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Erzurum'un Oltu ilçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde yaşayan ailenin yıllar önce Artvin'in Kemalpaşa ilçesine yerleştiği ve Muhammet Ali K.’nin burada toprağa verileceği öğrenildi.