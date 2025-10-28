Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı: Benzeri görülmedi

İspanya’dan Mundo Deportivo, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu” ifadelerini kullandı.

İspanyol gazete haberde ayrıca, “Türkiye’de birçok kulüp sık sık hakem şikayetinde bulunur ve maçlarına yabancı hakem ister. Geçen sene Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slovenyalı Vincic yönetti” hatırlatması da yaptı.