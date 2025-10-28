ABD’li teknoloji devleri bulut bilişim pazarını yüzde 63 payla domine ediyor, Avrupa ise bağımlılık kaygısı yaşıyor

Dünya genelinde bulut bilişim altyapısı harcamaları hız kesmeden yükseliyor. Synergy Research Group'un son verilerine göre, 2025'te pazar ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşacak. Bu büyüme, özellikle üretken yapay zekanın (GenAI) etkisiyle ivme kazanıyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE REKOR ARTIŞ

2025'in ikinci çeyreğinde küresel bulut altyapı hizmetleri harcaması 99 milyar dolara ulaştı. Bu, 2024'ün aynı dönemine göre 20 milyar dolarlık artış anlamına geliyor ve yıllık büyüme oranı %25'i buluyor. Synergy Research Group Baş Analisti John Dinsdale, "Bulut hizmeti sağlayıcıları için harika bir dönem. AI, yalnızca özel hizmetleri değil, tüm portföyü güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇ ABD DEVİ PAZAR PAYI YÜZDE 63!

Pazar, yoğun bir konsantrasyona sahne oluyor. Amazon Web Services (AWS) %30 payla liderliğini koruyor. Microsoft Azure %20, Google Cloud ise %13 ile takip ediyor. Bu üç şirket, küresel pazarın %60'ından fazlasını kontrol ediyor. Kalan pay, Alibaba Cloud, Oracle, IBM ve Tencent gibi rakiplere dağılıyor; çoğu tek haneli yüzdelerde kalıyor.

YAPAY ZEKA BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ

Bulut, dijital ekonominin kritik altyapısı haline gelirken, GenAI en büyük itici güç konumunda. Synergy'ye göre, GenAI odaklı bulut hizmetleri ikinci çeyrekte %140-180 arasında büyüme kaydetti. Bu durum, genel pazar genişlemesini hızlandırıyor ve milyarlarca dolarlık yatırımları tetikliyor.

STRATEJİK SEKTÖRDE YOĞUN REKABET 400 milyar dolar hedefine yaklaşan pazar, dijital ekonominin en stratejik alanlarından biri. Büyük oyuncular, liderliklerini pekiştirmek ve AI ihtiyaçlarını karşılamak için devasa yatırımlar yapıyor. Rekabet kızışırken, pazar AI odaklı şekillenmeye devam ediyor. EN BÜYÜK PROBLEM STRATEJİK BAĞIMLILIK Veriler, ciddi bir konsantrasyon riskini gözler önüne seriyor. ABD'li üç devin %60'ın üzerindeki hakimiyeti, özellikle Avrupa'da stratejik bağımlılık yaratıyor. Avrupa bulut pazarı 2024'te 61 milyar euroya ulaşmış olsa da, yerel sağlayıcıların payı yalnızca %15'te kalıyor. Bu durum üç temel sorun doğuruyor: Dijital Özerklik: Hükümetler, stratejik şirketler ve vatandaşların verileri ABD kontrollü sunucularda. ABD Cloud Act, verilere yurtdışından erişim izni veriyor; ulusal ve AB düzenlemeleri zorlaşıyor.

Sınırlı Rekabet: AWS, Azure ve Google'ın baskınlığı, ulusal operatörlerin alanını daraltıyor. Buna rağmen OVHcloud (Fransa), Aruba ve Engineering (İtalya), Deutsche Telekom (Almanya) gibi yerel oyuncular alternatif sunuyor. Örneğin Aruba, IONOS ve Dynamo'nun Sovereign European Cloud API (SECA API) girişimi.

Fiyat ve İnovasyon Baskısı: Yüksek konsantrasyon, rekabeti azaltıyor; devler fiyat, sözleşme ve standartları belirliyor. “GAIA-X YAVAŞ İLERLİYOR” AB, Gaia-X ile federatif, şeffaf ve veri egemenliği odaklı bir bulut ekosistemi kurmayı hedefledi. Birçok İtalyan sağlayıcı da projede yer alsa da, ilerleme yavaş. Şirketler, güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve maliyet avantajı nedeniyle hyperscaler'lara yönelmeye devam ediyor.