        Haberler Gündem Güncel Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti! | Son dakika haberleri

        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!

        Kadın cinayetleri vahşeti bitmiyor. Son olarak Bolu'da Engin Baltaş adlı cani, karısı Hilal Baltaş'ı tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısının, olayın ardından sosyal medya hesabından cinayeti itiraf ettiği bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:47 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:10
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Engin Baltaş (35), tartıştığı eşi, 3 çocuğunun annesi Hilal Baltaş’ı (29) tüfekle vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre Baltaş, olayın ardından sosyal medya hesabından eşini öldürdüğüne dair paylaşım yaptıktan sonra jandarmaya teslim oldu.

        Olay, sabah saatlerinde Taşkesti beldesine bağlı Karamurat köyünde meydana geldi. Engin Baltaş, tartıştığı eşi Hilal Baltaş’a av tüfeğiyle vurup jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

        REKLAM

        Baltaş’ın ifadesi doğrultusunda adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Hilal Baltaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hilal Baltaş’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin, 6 aylık bir erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

        EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

        Bu arada Engin Baltaş'ın eşini öldürdükten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Paylaşımda, “Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi eşimin abisi İ. ve hanımı A., eşime telefonda, ‘Aldat hak ediyor Engin’ dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim” ifadeleri yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

