Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.941,79 %3,14
        DOLAR 41,9445 %0,03
        EURO 48,8056 %-0,01
        GRAM ALTIN 5.498,04 %-0,85
        FAİZ 40,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,89 %-1,10
        BITCOIN 111.139,00 %0,20
        GBP/TRY 55,8659 %-0,17
        EUR/USD 1,1627 %0,08
        BRENT 65,94 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 8.989,30 %-0,85
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Çalışanların yüzde 2’si asgari ücretin 7,5 katı kazanıyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Çalışanların yüzde 2’si asgari ücretin 7,5 katı kazanıyor

        Türkiye'de 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalışanların sayısı 17 milyona ulaşıyor. Bunlardan sadece 358 bin kişi asgari ücretin 7,5 katı veya daha fazla kazanıyor. Toplam çalışanların yüzde 2,1'ini oluşturuyorlar. Asgari ücretle çalışanların sayısı ise 6,8 milyon kişiyi buluyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 27.10.2025 - 07:21 Güncelleme: 27.10.2025 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sayıları sadece 358 bin
        ABONE OL
        ABONE OL

        Prime esas kazançta üst sınır 2017 yılına kadar asgari ücretin 6,5 katı idi. 2017 yılında asgari ücretin 7,5 katına çıkartıldı. TBMM gündeminde bulunan kanun teklifi ile asgari ücretin 9 katına çıkartılacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, prime esas kazançta üst sınır koymanın sebebini sorarak, “Üst sınırsız olsun, kaçtan yatırıyorsa yatırsın yatırmak isteyen adam. Bunun mantığı ne?” dedi.

        REKLAM

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, üst sınır olmadığında işverenin de çalışanın da kısa vadede aleyhine olduğunu, çünkü daha yüksek prim ödemek zorunda kaldıklarını vurguladı. Ertüzün, “Çok yüksek, sınırsız bir sistem içerisinde bağlayacağınız emekli aylığı da vereceğiniz kısa vadeli sigorta kapsamındaki ödenekler de çok yüksek oluyor” diye konuştu. Genel ücret ortalaması dikkate alındığında prime esas kazanç için üst sınırının asgari ücretin 7,5 – 9 katı olmasının makul göründüğünü söyledi.

        Ertüzün’ün komisyonda verdiği bilgiye göre, halen asgari ücretin 7,5 katı üzerinden prim ödeyenlerin sayısı 358 bin kişi. Asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin oranı yüzde 40, asgari ücretin 2 katına kadar olanların oranı yüzde 72,5.

        SGK’nın verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 4/a (SSK) kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı 17 milyona ulaşıyor. Asgari ücretin 7,5 katı üzerinden prim ödeyen 358 bin kişi toplam sigortalı çalışanların sadece yüzde 2,1’ini oluşturuyor. Asgari ücretin 7,5 katı 2025 yılı için aylık brüt kazancın 195.041,25 TL olduğu anlamına geliyor. Bunların net ücreti ise ocak ayından beri brüt ücretin aynı olması halinde aylık 110.898 TL'yi buluyor.

        Asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin toplam çalışanların yüzde 40’ı oranında olduğu dikkate alınırsa, 6,8 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor veya SGK’ya asgari ücret üzerinden çalışıyormuş gibi gösteriliyor.

        REKLAM

        Çalışanlar için SGK’ya gönderilen beyannamelere göre, 17 milyon çalışanın aylık ortalama brüt kazancı 49.304,10 TL düzeyinde bulunuyor. Bu da prime esas ortalama kazançların asgari ücretin 1,9 katı düzeyinde olduğu anlamına geliyor.

        Prime esas kazanç üst sınırının asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkartılmasıyla 2026 yılında SGK’nın 63,7 milyar TL ilave gelir elde etmesi bekleniyor.

        PRİME ESAS KAZANCI ARTANLARIN EMEKLİ AYLIĞI DA ARTACAK

        SGK Başkan Yardımcısı Ertüzün, prime esas kazanç tavanının artırılmasının emekli aylığına etkisi olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken, SGK açısından kısa vadede prim geliri olacağını ama uzun vadede emekli aylığını artıracağını söyledi. Ertüzün, şöyle devam etti:

        “Uzun vadede yani 25 yıla yayılan bir süreç içerisinde ister istemez uzun vadeli sigorta kapsamında bağlanacak emekli aylıkları yönüyle sisteme biraz yük getirecek. Kişilerin külfet nimet dengesi içerisinde katlanmış olduğu o prim katkısının karşılığı emekli aylıklarına ve kısa vadeli sigorta yönüyle de hem sürekli iş göremezlikte hem geçici iş göremezlikte ödenecek ödenek ve gelirlerde bir artışa yol açacak.”

        EMEKLİ AYLIĞINA AYDA 350 MİLYAR TL

        Sağlık harcamalarının SGK’nın toplam giderlerinin 3’te 1’ini oluşturduğunu belirten İsmail Ertüzün, bugün itibarıyla bir aylık emekli aylığı ödemesinin 350 milyar lira olduğunu, buna emekli ikramiyesi ya da benzeri ödemelerin dahil olmadığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SGK
        #prime esas kazanç
        #asgari ücretli çalışan kişi sayısı
        #prime esas kazanç üst sınırı
        #TBMM
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Habertürk Anasayfa