Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü - Haberler | Sağlık Haberleri

        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü

        Dünya çapında diyabet araştırmalarının öncülerinden ve insülin direnci kavramının gelişmesinde katkısı bulunan Prof. Dr. Ralph A. DeFronzo, diyabetteki en büyük sorunun obezite olduğunu, obezitenin diyabeti tetiklediğini belirterek, tedavide yenilikleri değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 10:19 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Houston Texas Sağlık Bilimleri Merkezi Diyabet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ralph A. DeFronzo, "Bir Ustanın İzinde: Prof. Dr. DeFronzo ile Diyabetin Geleceği" konferansında konuştu.

        DİYABETLİ HASTALAR İÇİN EN İYİ TEDAVİ KONTROLÜ

        Prof. Dr. Ralph A. DeFronzo da diyabetteki en büyük sorunun obezite olduğunu, obezitenin diyabeti tetiklediğini belirtti.

        Diyabetli hastaların kilo düzenlemesinde dikkat etmeleri gereken hususlara dikkati çeken DeFronzo, şu değerlendirmelerde bulundu: "Diyabetli hastalara verebileceğim en önemli mesaj, kilonuzu koruyun, fit kalın, fiziksel olarak aktif olun. Eğer bunu başarabilirseniz, bu aslında diyabetli hastalar için en iyi tedavidir. Ama bunun çok zor olduğunun da farkındayım. Eğer kilo veremiyorsanız ve düzenli bir egzersiz programına uyamıyorsanız, doktorunuza gittiğinizde size çok iyi ilaçlar önerebiliriz. Bu ilaçlarla diyabetin neden olduğu sorunların üstesinden gelebilir ve diyabet hastalarında gerçekten çok iyi bir kontrol sağlayabiliriz."

        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Haberi Görüntüle

        "HARİKA İLAÇLARIMIZ VAR AMA KALICI TEDAVİYE ULAŞMAMIZA BİRAZ DAHA ZAMAN VAR"

        Tip 2 diyabet tedavisinde temel ilaçlardan birinin geliştirilmesine liderlik eden Prof. Dr. DeFronzo, erken ve etkili müdahale ile hastalığın komplikasyonlarının önlenebileceğini kaydetti.

        DeFronzo, körlük, böbrek hastalıkları, kalp krizi ve felç gibi olası sonuçların önüne geçilebildiğine işaret ederek, "Keşke diyabet için kalıcı bir tedavi olsaydı. Elbette bu konuda çok çalışıyoruz. Ama bence hikayenin güzel tarafı şu, artık diyabetli hastalarımızı tedavi etmek için mükemmel ilaçlarımız var. Eğer hastalığı erken dönemde ve etkili şekilde tedavi edersek, tüm komplikasyonları önleyebiliyoruz. Örneğin körlüğü önleyebiliyoruz, böbrek hastalığını önleyebiliyoruz, kalp krizi ve felçleri önleyebiliyoruz. Harika ilaçlarımız var, çok şey öğrendik, ama sanırım kalıcı tedaviye ulaşmamıza biraz daha zaman var" ifadelerini kullandı.

        Tip 2 diyabetin yalnızca insülin direnci veya beta hücre yetmezliğiyle açıklanamayacağını, "Uğursuz Sekizli" olarak tanımladığı sekiz patofizyolojik bozukluğun hastalığın temelinde yer aldığını belirten DeFronzo, bu nedenle, tedavide birden fazla bozukluğu hedefleyen çoklu ilaç kullanımının gerekliliğine işaret etti.

        Kötü beslenme, hareketsizlikten daha tehlikeli
        Kötü beslenme, hareketsizlikten daha tehlikeli

        "EN BÜYÜK İLERLEME HASTALIĞIN ÇOK YÖNLÜ YAPISININ ANLAŞILMASI OLDU"

        Konferansta diyabet tedavisinde son yıllardaki gelişmelere de değinen Prof. Dr. DeFronzo, diyabetli bireylerde çok sayıda bozukluğun bulunduğunun anlaşılmasının en büyük ilerleme olduğunu belirtti.

        DeFronzo, "Diyabetli bir hastayı tedavi ederken, mevcut tüm bozuklukları düzeltmek için birden fazla ilacı birlikte kullanmamız gerektiğini artık biliyoruz. İyi haber şu ki artık birçok farklı kategoride çok sayıda etkili ilacımız var ve bu ilaçları birlikte nasıl kullanacağımızı öğrendik. Böylece hastalarımızı çok daha etkili bir şekilde tedavi edip uzun vadeli komplikasyonların önüne geçebiliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

        "MERAK OLMADAN BİLİMSEL KEŞİF NEREDEYSE İMKANSIZ"

        İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Prof. Dr. DeFronzo'yu isminin verildiği oditoryumda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Kocabıçak, bilimsel başarının sadece zekayla değil, merak ve azimle mümkün olduğuna işaret ederek, "Bilim insanlarının ya da keşif yapan insanların en büyük özelliğinin zeka olduğu düşünülür. Bir bakıma belki doğrudur, bununla beraber bu başarı için başka parametreler de var. Bunların başında da merak duygusu geliyor. Merak olmadan bilimsel keşif yapmak neredeyse imkansız. Tabii bu merakı bilimin sistemize edilmiş yollarıyla geçerek başarıya ulaştırmak mümkün. Bununla beraber dirençli ve sabırlı olmak ve bu yolda ilerleyebilmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Bilimsel başarıda dirençli ve sabırlı olmanın da büyük rol oynadığının altını çizen Kocabıçak, şunları kaydetti: "Einstein'a atfedilen bir anekdot vardır, kendisine diyorlar ki ‘Siz çok zeki olduğunuz için bu kadar önemli başarılar elde ettiniz.’ Einstein’ın cevabı, ders niteliğinde. Diyor ki 'Hayır, çok zeki olduğum için değil, bence dirençli ve sabırlı olduğum için buralara geldim. Bir mektup pulu gibi olun ve varacağınız adrese ulaşmadan ondan ayrılmayın.' Aslında belki de başarının en büyük parametresi bu. O yüzden yapabildiklerimiz, hayal ettiklerimizle sınırlı."

        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Habertürk Anasayfa