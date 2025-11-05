Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!

        Bursa'da, beyaz eşya bayiliği yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Öznur K., çok sayıda müşterisinin kimlik bilgileriyle kredi çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Öznur K. ifadesinde malı mülkü olduğunu onları satıp mağdurlara ödeme yapacağını söylediği iddia edildi. Öznur K. ev hapsinde olacak ve yurtdışına çıkamayacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İznik ilçesinde, beyaz eşya firması işletmecisi olan Öznur K. iddiaya göre, müşterilerine ‘beyaz eşya kredisi’ adı altında finansman desteği sunacağı vaadiyle işlem yaptı.

        KİMLİK BİLGİLERİYLE KREDİYE BAŞVURDU

        DHA'daki habere göre bu süreçte, müşterilerinin kimlik bilgilerini kullanıp bir finans kuruluşu üzerinden onların bilgisi dışında kredi başvurularında bulundu.

        REKLAM

        OSMANELİ'NDE YAKALANDI

        Adlarına kredi çekildiğini fark edenler, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini sürüp Osmaneli’de bir adreste yakaladı.

        EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Sosyal medyada beyaz eşya kullanımıyla ilgili içerikleriyle tanınan Öznur K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelinin ifadesi doğrultusunda, olayın boyutunun netleşmesi için çalışmaların sürdüğü de belirtildi.

        "DİKKATLİ OLUN" UYARISI

        Yetkililer, benzer durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

        İHA'daki habere göre mahkemeye çıkarılan Öznur K. ifadesinde malı mülkü olduğunu onları satıp mağdurlara ödeme yapacağını söylediği iddia edildi. Öznur K . ev hapsinde olacak ve yurtdışına çıkamayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa