Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!

Bursa'nın İznik ilçesinde, beyaz eşya firması işletmecisi olan Öznur K. iddiaya göre, müşterilerine ‘beyaz eşya kredisi’ adı altında finansman desteği sunacağı vaadiyle işlem yaptı.

KİMLİK BİLGİLERİYLE KREDİYE BAŞVURDU

DHA'daki habere göre bu süreçte, müşterilerinin kimlik bilgilerini kullanıp bir finans kuruluşu üzerinden onların bilgisi dışında kredi başvurularında bulundu.

OSMANELİ'NDE YAKALANDI

Adlarına kredi çekildiğini fark edenler, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini sürüp Osmaneli’de bir adreste yakaladı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Sosyal medyada beyaz eşya kullanımıyla ilgili içerikleriyle tanınan Öznur K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelinin ifadesi doğrultusunda, olayın boyutunun netleşmesi için çalışmaların sürdüğü de belirtildi.

"DİKKATLİ OLUN" UYARISI

Yetkililer, benzer durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

İHA'daki habere göre mahkemeye çıkarılan Öznur K. ifadesinde malı mülkü olduğunu onları satıp mağdurlara ödeme yapacağını söylediği iddia edildi. Öznur K . ev hapsinde olacak ve yurtdışına çıkamayacak.