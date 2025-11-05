Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından 4 futbolcu için sakatlık açıklaması geldi. Geçen sezon sadece bir kez dinlendirilen Rafa Silva, bu sezon 2. kez sakatlanırken; Vaclav Cerny ise 5 sene sonra sorun yaşadı.
Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye evinde 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlık haberleri de canları sıktı.
Milli ara öncesinde Antalyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin ardından uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal'ın bugünkü idmanda yer almadığını bildirdi.
Derbideki sarı kartla cezalı duruma düşen ve zaten Antalya'da olamayacak olan Emirhan Topçu, bu süreci tedaviyle geçirecek. Siyah-beyazlıların yıldız isimlerinden Rafa Silva'nın durumu ise belirsizliğini korurken Vaclav Cerny'nin ise yetişme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
RAFA YİNE SAKATLANDI, CERNY YILLAR SONRA
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen ancak Fenerbahçe derbisine yetişen Rafa Silva ise yeniden takımdan uzak kaldı.
Rafa Silva, geçtiğimiz sezon belindeki sorun nedeniyle sadece Türkiye Kupası'nda 1 maç dinlenirken sarı kart nedeniyle de 1 maç ceza almıştı. Portekizli yıldız 51 resmi maçın 49'unda forma giymişti.
Siyah-beyazlıların yıldızı, Konyaspor ile oynanan erteleme maçından sonra sorun yaşarken bu kez de derbinin ardından sakatlandı.
Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny ise uzun bir aradan sonra sakatlık yaşadı.
Cerny, son olarak 2021 yılında ağır bir diz sakatlığı yaşarken sonrasında sadece koronavirüs atlatmıştı. Derbiden sonra sorun hisseden 28 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 5 yıl sonra sakatlık yaşamış oldu.
Siyah-beyazlılarda hücumdaki iki önemli ismin sakatlanması zorlu Antalya deplasmanı öncesinde teknik heyeti yeni arayışlara itecek.
