Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!

        Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından 4 futbolcu için sakatlık açıklaması geldi. Geçen sezon sadece bir kez dinlendirilen Rafa Silva, bu sezon 2. kez sakatlanırken; Vaclav Cerny ise 5 sene sonra sorun yaşadı.

        Giriş: 05.11.2025 - 12:00 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye evinde 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlık haberleri de canları sıktı.

        • 2

          Milli ara öncesinde Antalyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin ardından uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal'ın bugünkü idmanda yer almadığını bildirdi.

        • 3

          Derbideki sarı kartla cezalı duruma düşen ve zaten Antalya'da olamayacak olan Emirhan Topçu, bu süreci tedaviyle geçirecek. Siyah-beyazlıların yıldız isimlerinden Rafa Silva'nın durumu ise belirsizliğini korurken Vaclav Cerny'nin ise yetişme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

        • 4

          RAFA YİNE SAKATLANDI, CERNY YILLAR SONRA

          Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen ancak Fenerbahçe derbisine yetişen Rafa Silva ise yeniden takımdan uzak kaldı.

        • 5

          Rafa Silva, geçtiğimiz sezon belindeki sorun nedeniyle sadece Türkiye Kupası'nda 1 maç dinlenirken sarı kart nedeniyle de 1 maç ceza almıştı. Portekizli yıldız 51 resmi maçın 49'unda forma giymişti.

        • 6

          Siyah-beyazlıların yıldızı, Konyaspor ile oynanan erteleme maçından sonra sorun yaşarken bu kez de derbinin ardından sakatlandı.

        • 7

          Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny ise uzun bir aradan sonra sakatlık yaşadı.

        • 8

          Cerny, son olarak 2021 yılında ağır bir diz sakatlığı yaşarken sonrasında sadece koronavirüs atlatmıştı. Derbiden sonra sorun hisseden 28 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 5 yıl sonra sakatlık yaşamış oldu.

        • 9

          Siyah-beyazlılarda hücumdaki iki önemli ismin sakatlanması zorlu Antalya deplasmanı öncesinde teknik heyeti yeni arayışlara itecek.

        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Habertürk Anasayfa