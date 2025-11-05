Adana'da kan donduran olay, 3 Kasım saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi’nde meydana geldi.

Hayatını kaybeden Sabahattin Mumcuoğlu, 58 yaşındaydı.

Mustafa Çoban (76), kahvehanede tartıştığı Sabahattin Mumcuoğlu’na (58) av tüfeğini doğrultup, tetiğe bastı ancak silah ateş almadı.

PEŞİNDEN KOŞUP BİR DAHA TETİĞE BASTI

DHA'daki habere göre şüpheli, masadan kalkıp, koşarak kaçmaya çalışan Mumcuoğlu’nun peşinden giderek bu kez ateş etti. Kasığına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mumcuoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise otomobiline binerek, kaçtı.

LASTİĞİ PATLAYINCA YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kent merkezine kaçtığını tespit etti. Polisin takibe aldığı şüpheli, otomobilinin lastiği patlayınca Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Aracının etrafı polis ekiplerince çevrilen Mustafa Çoban, yakalandı. Araçta yapılan aramada, şüphelinin cinayette kullandığı av tüfeği ele geçirildi.

EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Tarafların, olay günü kahvehanede otururken sohbet sırasında küfürleştikleri ortaya çıktı. Masadan kalkan Çoban’ın, otomobilinin bagajından aldığı av tüfeğiyle kahvehaneye dönüp, caddede cinayeti işlediği öğrenildi.

Emniyette sorguya alınan şüphelinin, susma hakkını kullandığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Çoban, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.