Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Irak ve Suriye tezkereleri ana muhalefetin itirazlarına rağmen büyük bir ittifakla kabul edildi. Bizim bir başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yer altı ve yer üstü kaynağında asla gözümüz yoktur. Mehmetçiğimiz uluslararası hukuk çerçevesinde varlık gösterdiği her yerde huzurun ve istikrarın teminatı olmuştur.

"CHP'NİN TEZKEREYE KARŞI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Türk bayrağı dalgalandığı bütün coğrafyalarda dostlarına güven vermeyi sürdürecektir. Hal böyleyken CHP'nin tezkereye karşı olduğunu gördük. Ülkenin ana muhalefet partisi saçma sapan argümanlarla buna karşı çıkıyor. Bunu anlamak mümkün değil.

Sayın Özel, CHP'nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav vermiyor. Ne yazık ki yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor. CHP böyle siyaset yapmaya devam ederse ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ KAVŞAKTAYIZ"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz bu ülkenin bekasının müdafaasıdır. Sayın Bahçeli'nin ufuk açıcı katkıları, partimizin çalışmaları ve devletimizin gayretleriyle Terörsüz Türkiye menziline yürüyoruz. Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük girişimlere prim vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Terörsüz Türkiye'de yeni bir kavşağa ulaştık. Cumhur İttifakı üzerine düşeni yapıyor. Terörsüz Türkiye Komisyonu önemli boşluğu doldurdu. İlgili bütün taraflar dinlenmeli. Komisyonun yazacağı kapsamlı raporu ve belirleyeceği hukuki yol haritasını önemsiyoruz. Bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız. "SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM" Dün grup toplantısında yaptığı tarihi değerlendirmelerle başta FETÖ'cüler olmak üzere tüm kirli yapıların oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'nin de dikkat çektiği üzere, Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran müreffeh bir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye süreci, kardeşliğin nişanesidir. Terörsüz Türkiye mutlu Türkiye'dir. BÜTÇE ÇALIŞMALARI 2026 yılı bütçesinde, giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz. Bütçemizle programımızla uyumlu şekilde, deprem hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi, dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. Son 23 yılda kaynaklarımızı faize değil, kamu hizmetlerine yönlendirdik. Bu sayede alt yapı projelerini hayata geçirdik.

"GİRDİĞİMİZ HER SEÇİMDE MİLLETİMİZ BİZİ TERCİH ETTİ" 3 Kasım sonrası girdiğimiz her seçimde oylarımızı artırdık. Bizim iktidara geldiğimiz yılda doğanlar şimdi 23 yaşındalar. 2002'de 10 yaşında olan çocuklar bugün 33 yaşındalar. Sevgili genç arkadaşlarım, 3 Kasım ve sonrasında girdiğimiz her seçim şeffaflık ve katılım noktasında dünyanın en temiz seçimleri olmuştur. "TÜRKİYE 52 YIL BOYUNCA YERİNDE SAYDI" Girdiğimiz her seçimde millet iradesi sandığa tam olarak yansımıştır. Diyorlar ya tek adam rejimiymiş, diktatörlükmüş, otoriterlikmiş, hepsi safsata. Girdiğimiz her seçimde hür iradesiyle milletimiz bizi tercih etti. Hamd olsun tercih etmeye devam ediyor. 1950'den 2002'ye 52 yılda Türkiye'de 39 hükümet kurulmuş. Bu her 16 ayda bir hükümet değişmiş demektir. 52 yıllık süreçte Türkiye 4 kez darbeye maruz kaldı. Türkiye 52 yıl boyunca yerinde saydı. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi açıkçası bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine bağlı kaldık. 23 yıl boyunca ülke için hizmet ve eser için çalışırken bir yandan da içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara göğüs gerdik.

"YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİYLE İŞ TUTTULAR" İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içini boşalttılar, belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar, milyarlarca lirayı siyaseti dizayn etmek için seferber ettiler yetmedi, yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttular. İşte biz böyle bir zihniyete, böyle bir ihanet şebekesine gidip, Türkiye'nin hasımlarıyla iş tutan bir anlayışa karşı ayakta duruyor, mücadele ediyor hem de aynı zamanda bu ülke için hizmet üretiyoruz."