ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasını yaşıyor

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Ülkede harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine devam edemiyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe üzerinde uzlaşmaya varamazken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı kapanmanın süresini uzatıyor.

Senato'da dün 14'üncü kez yapılan oylamada da geçici bütçe tasarısının kabulü için gereken 60 oy sayısına ulaşılamadı. Hükümetin kapalı kalma süresi, bugün itibarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaşanan rekor kapanmanın süresini aştı.

Washington'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin 36 gündür kapalı olması, gündemin en önemli konuları arasında olmaya devam ediyor. Demokratlar sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler mevcut harcama seviyelerinde herhangi bir değişikliği içermeyen "temiz" bir geçici bütçe tasarısında ısrarcı olmayı sürdürüyor.

Başkan Trump, hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutuyor ve Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçmesi halinde Demokratlarla görüşmeye hazır olduğunu belirtiyor.

Hafta sonu verdiği bir röportajda, hükümetin kapanmasını sona erdirmeye yönelik planının "oylamaya devam etmek" olduğunu ifade eden Trump, Demokratların nihayetinde oy kullanmak zorunda kalacaklarını ifade etti. Trump, Demokratlarla müzakere konusunda, "Yollarını kaybetmiş Demokratlar tarafından şantaja maruz kalarak bunu yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, Cumhuriyetçilerin Demokratların oyuna ihtiyaç duymadan hükümeti finanse edebilmesi için yasama sürecinde 60 oy gerektiren "filibuster" kuralının da kaldırılmasını istiyor.

Cumhuriyetçiler, Senato'daki 100 sandalyeden 53'üne sahip olarak çoğunluğu ellerinde bulundursa da bütçe gibi yasa tasarılarını geçirebilmek için Demokratların oylarına ihtiyaç duyuyor.

KAPANMA FEDERAL HİZMETLERİ AKSATIYOR

Hükümetin kapanmasıyla birçok federal çalışan ücretsiz izne çıkarılırken, ordu, istihbarat birimleri, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishaneler gibi kritik hizmetlerdeki personel çalışmaya devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan çalışanlar, kapanma süresince maaşlarını alamıyor. Federal hizmetlerde yaşanan aksaklıklar, ulusal parklardan gıda yardımlarına kadar birçok alanda hissediliyor.