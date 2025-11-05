İzmir'de olay, 2 Kasım’da Menemen ilçesinde meydana geldi. Hamit Göksel Yılmaz (44), ters yöne girip otomobiliyle iş yerinden çıkıp 2 çocuğuyla yolda yürüyen eski eşi Hatice Ekiz’e (37) çarptı.

Yere düşen Ekiz’in yanına gelen Yılmaz’ın, “Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim” dedikten sonra uzaklaştığı belirtildi.

DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hatice Ekiz’in ayak bileği ve kaburgasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Ekiz’in bacağındaki hasarın kalıcı olabileceği ve sakat kalma riski bulunduğu ifade edildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamit Göksel Yılmaz'ı aynı gün yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Hamit Göksel Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2010 yılında evlenen çiftin geçen yıl boşandıkları öğrenildi. Ekiz’in evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 8 kez şikayetçi olduğu, Yılmaz’ın 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan toplam 13 kaydının bulunduğu belirtildi.

"DUA ET SENİ SAKAT BIRAKTIM"

Hastanedeki tedavisi süren Hatice Ekiz yaşadıklarını anlattı. Ekiz, "Eski eşim, çocuğumla otobüs durağına yürürken arkamdan habersizce otomobille gelip çarptı. Ayağımın üzerinden geçti. Camdan kafasını uzattı, 'İstediğin yere şikayet et, zaten bir şey olmaz. Dua et sen, iki çocuğumuz yüzünden seni öldürmedim. Sakat bıraktım, yat kalk dua et' dedi. Gidip istediğim yere şikayet etmemi söyledi. 'Girip 3 ay yatıp çıkıyorum' diyor. Devletimizden yardım istiyorum.

"YAKAMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM, KURTARAMADIM"

Ailemle bu tür insanlarla baş edebilecek insanlar değiliz. 14 yıl evli kaldım, 2 çocuğum var. Evliliğim süresince şiddet, hakaret, aşağılama ve zulüm gördüm. Bir şekilde yakamı kurtarmaya çalıştım, hala kurtaramadım. Hiçbir şeyini istemedim, anlaşmalı boşandık. Hala peşimi bırakmıyor. Evimin, işimin etrafında dolanıyor, arkadaşlarıma sataşıyor, özel hayatıma müdahale ediyor. Nasıl çözülecek bilmiyorum. Çocuklarım da bu yaşananları hak etmiyor" diye konuştu.

"ÇIKINCA BENİ ÖLDÜRECEK"

Hatice Ekiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Boşandık, hiçbir mal varlığına dokunmadım. Hayat mücadelesi veriyorken, bir de şimdi sakat kaldım. Kadın kuaförüyüm, ayakta çalışıyorum ama artık ayağım iş göremeyecek halde. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çıktığı anda daha fazlasını yapacak. Korkmuyor. Çıkarsa beni öldürmeye niyetlenecek.