Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK MİSİNİZ"

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusu yöneltildi. Bu soruya Erdoğan, "Niye olmasın, Cumhur İttifakımız, her şey olabilir" cevabını verdi.

"YARGI NE DERSE UYARIZ"

Bu sorunun ardından ise MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin hayırlı olacağı yönündeki açıklaması hatırlatılarak, Demirtaş'ın durumuyla ilgili soru yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya ise, "Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse uyarız" yanıtını verdi.

BAKAN TUNÇ: DEĞERLENDİRMEYİ BEKLEMELİYİZ

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Selahattin Demirtaş davası ve tahliyesine ilişkin kendisine yöneltilen soruya, yanıt verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin Bakan Tunç, "Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek" dedi.