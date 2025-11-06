Rekorların adamı Victor Osimhen!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Victor Osimhen'in golleriyle Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Bu mücadeleyi de boş geçmeyen Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu geliştirdi. Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen, aynı zamanda Burak Yılmaz'dan bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax deplasmanında sahneye çıktı.
Nijeryalı futbolcu, Ajax karşısında 59. dakikada kafayla fileleri havalandırdı. Osimhen, 66 ve 78'de ise penaltıları gole çevirdi.
Osimhen, bu gollerle birlikte Avrupa'da üst üste 8 maçta gol sevinci yaşadı.
Bodo/Glimt maçında fileleri havalandıran ve üst üste 7. maçta gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax maçındaki golleriyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi.
