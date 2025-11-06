Habertürk
        Gaziantep'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

        Gaziantep'te mısır silajı yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 00:04 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:32
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen mısır silajı yüklü kamyon, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemenin ardından cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #gaziantep
        #gaziantep haber
        #yerel haber
