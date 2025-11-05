MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede, Hamas heyeti "Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında ateşkesin sağlanması ve bu sürecin izlenmesi konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, arabulucu ve garantör olan Türkiye'nin rolü ve çabaları için teşekkür etti.

Hamas heyeti ayrıca, İsrail tarafının ateşkes süreci boyunca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bir kez daha bildirdi.

İki heyetin ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuştuğu görüşmede, bununla birlikte ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verildi, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.