FIFPRO yılın 11'ini açıkladı!
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO), yılın 11'ini açıkladı. Kadronun toplam değeri 1.2 milyon Euro'dan fazla olurken; geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan PSG, diğer takımlara üstünlük kurdu.
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Cole Palmer (Chelsea)
Pedri (Barcelona)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)
Kylian Mbappe (Real Madrid)
Lamine Yamal (Barcelona)
