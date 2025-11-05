Habertürk
        Trump'tan Demokratların zaferle çıktığı seçimlere dair ilk yorum: Oy pusulasında ben yoktum | Dış Haberler

        Trump'tan Demokratların zaferle çıktığı seçimlere dair ilk yorum: Oy pusulasında ben yoktum

        ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelindeki son yerel seçimlerde Demokrat Partinin elde ettiği zaferlerin ardından, Cumhuriyetçilerin seçimleri, kendisinin aday olmaması ve federal hükümetin kapanması nedeniyle kaybettiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:49
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anketlere göre, bu gece Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin iki nedeni var, Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı." ifadesini kullandı.

        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Haberi Görüntüle

        Demokratlar, New York Belediye Başkanlığı, New Jersey ve Virginia eyaletlerinde yapılan valilik seçimleri ile California eyaletindeki referandum olmak üzere dört büyük yarışta zafer elde etti.

        Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill New Jersey Valisi, Abigail Spanberger de Virginia'nın ilk kadın valisi oldu.

        New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani de resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

        Mamdani'den Trump'a: Sesi aç

        New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullandı.

        "Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne" son vereceklerini kaydeden Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Yani, beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek." dedi.

        Hükümetin kapanma rekoru Trump'ta

        ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin 36 gündür süren kapanması, bir önceki Trump döneminin 34 günlük rekorunu geçerek ülkenin en uzun kapanması oldu.

        The New York Times'ın haberine göre, ABD tarihinin en uzun süreli kapanma rekoru bir kez daha Trump yönetimi tarafından kırıldı.

        Trump hükümeti, 36. gününe giren hükümet kapanması ile Trump'ın ilk dönemindeki 34 günlük kapanma rekorunu aştı.

