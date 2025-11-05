Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden bir zirve yapılması için gerekli koşulların sağlanamadığını söyledi.

Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya-ABD arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile temasları sürdürdüklerini dile getiren Ryabkov, "Gündemimiz geniş. Güvenlikle ilgili konular, gündemin merkezinde yer alıyor." dedi.

ABD ile doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasından yana olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimaline ilişkin ise şunları kaydetti:

"En üst düzeyde herhangi bir görüşme, derinden hazırlıkların ve tüm yönlerin üzerinde çalışılmalar yapılmasını gerektiriyor. Bugüne kadar böyle bir görüşme için gereken ne ilk ne de ikinci koşul sağlandı. Bu aşamada, bizim için ağustosta Anchorage'da iki lider tarafından formüle edilen çerçevenin somut ayrıntılarla doldurulması önemli."