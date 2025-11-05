Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.976,45 %0,57
        DOLAR 42,1115 %0,71
        EURO 48,4185 %0,31
        GRAM ALTIN 5.390,29 %1,12
        FAİZ 39,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,90 %1,70
        BITCOIN 101.880,00 %1,61
        GBP/TRY 54,9596 %0,35
        EUR/USD 1,1489 %0,06
        BRENT 64,48 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 8.812,93 %1,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Yeniden değerleme oranı ile belli oldu: Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza

        Cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. 2026 yılı itibariyla uçuşlarda duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira para cezası kesilecek. Yeni düzenlemeyle uçaklara lazer tutanlar ise 164 bin 613 lira idari para cezası ödeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 12:12 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da belli oldu.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) idari para cezalarını yeniden değerleme oranına göre düzenliyor. Uçuşlarda sigara içenler ve telefonlarını kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlarla, havalimanında aranmaya engel olanlar da dâhil kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları 2026 yılında artacak.

        Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından, uçakta duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan, telefonlarını kapatmayan yolculara uygulanacak ceza 19 bin 668 liradan 24 bin 681 liraya, uçuş güvenliğini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutanlara uygulanan ceza 131 bin 176 liradan 164 bin 613 liraya, güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen aranmaya engel olanlara verilen ceza ise 26 bin 226 liradan 32 bin 911 liraya çıkacak.

        Eylül ayındaki zamla 'Yurtdışı çıkış harcı' 1000 liraya yükseltilmişti. 2026'da ise sözkonusu tutar 1255 lira olacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa