        Haberler Magazin Güzide Duran, aşkıyla gezmeye doyamıyor - Magazin haberleri

        Güzide Duran, aşkıyla gezmeye doyamıyor

        Güzide Duran ile Fikret Orman, aşklarını yaşamakta sınır tanımıyor. Duran ile Orman, son bir ayda 3 ülkede, 11 bin kilometre yol katetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:47
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Güzide Duran, iki çocuğunun babası olan Adnan Aksoy ile olan 16 yıllık evliliğini zihnen bitirdikten sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile ilişki yaşamaya başladı.

        Güzide Duran ile Fikret Orman'ın ilişki yaşadığı temmuzda gittikleri restorandan el ele çıkmalarıyla ortaya çıkmıştı.
        Adnan Aksoy, kendisinden boşanmadan Fikret Orman ile ilişki yaşamaya başlaması nedeniyle Güzide Duran'a büyük tepki göstererek boşanmayı yokuşa süreceğini dile getirdi. Duran, Aksoy'un bu tavrına karşın, zaman zaman yaptığı açıklamalarla boşanmak istediğini, bunun hakkı olduğunu söyledi. Güzide Duran, Adnan Aksoy'dan maddi bir beklenti içinde olmadığının da altını çizdi.

        İsyan etti
        Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasının ilk duruşması 6 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Aksoy tarafından çekişmeli bir dava olacağı için ilk duruşmada boşanmalarının gerçekleşmesi beklenmiyor.

        Güzide Duran, öncekinde olduğu gibi yeni paylaşımında da Fikret Orman'ın yüzünü göstermeyi tercih etmedi. (Hamburg)
        Bütün bunlar yaşanırken Güzide Duran ile Fikret Orman, ilişkilerini 'Sınır' tanımadan yaşamaya devam ediyor. Duran ile Orman aynı zamanda aşklarını sık sık sınır ötesinde de yaşıyor.

        Kopenhag
        Kopenhag

        Güzide Duran ile Fikret Orman, son bir ayda 3 ülkede 11 bin kilometre yol kat etti.

        Hamburg
        Hamburg

        BİR AYDA 3 ÜLKE GEZDİLER

        İstanbul - Toskana (İtalya)... 2.112 km

        ♦ Toskana - İstanbul... 2.112 Km

        ♦ İstanbul - Kopenhag... 2.645 km

        ♦ Kopenhag - Hamburg... 334 km

        Hamburg - Roma... 1.638 km

        ♦ Roma - İstanbul... 2.260 Km

        TOPLAM... 11.101 km

        Roma
        #Güzide Duran
        #fikret orman
        #italya
        #almanya

        Habertürk Anasayfa