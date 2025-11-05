ABD'den kıtalar arası balistik füze denemesi

ABD ordusu, Minuteman III isimli kıtalar arası balistik füzesi (ICBM) ile bir deneme gerçekleştirildiğini duyurdu.

5 Kasım'da ABD Uzay Kuvvetlerinin Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Üssünde gerçekleştirilen ve GT 254 olarak isimlendirilen test ile ABD'nin kıtalar arası sisteminin güvenirliği ve operasyonel hazırlığı değerlendirildi.

ABD'li Yarbay Karrie Wray, bu denemenin sadece bir fırlatma olmadığını, test sayesinde elde edilen verilerin, Minuteman'in güvenirliği ve doğruluğu için paha biçilmez değerde olduğunu ifade etti.

Minuteman'in yaklaşık 13 bin kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

Rusya da Burevestnik seyir füzesini denemişti. Nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin test edildiğine dikkati çeken Rusya Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun stratejik dengenin sağlanması amacıyla yapıldığını dile getirerek, "Rusya, özellikle füze savunması alanında NATO üyelerinin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yanıt vermek zorunda." dedi.

TRUMP'IN NÜKLEER DENEMEYE DAİR AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda nükleer silah denemesi gerçekleştirilebileceklerini işaret etmiş, Kremlin ise bu açıklamayla ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Trump, CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında soruları yanıtlamış ve nükleer konusunda da açıklamalarda bulunmuştu. Nükleer silah denemesi yapan tek ülkenin Kuzey Kore olmadığı değerlendirmesi yapan Trump, Rusya ve Çin dahil bazı ülkelerin de denemeler yaptığını öne sürdü. Trump, bu ülkelerin silahlarını nerede denediklerinin "her zaman bilinmediğini" belirterek, "Diğer ülkeler deniyor. Biz denemeyen tek ülkeyiz ve ben denemeyen tek ülke olmak istemiyorum." dedi. ABD'nin "diğer ülkelerden çok daha fazla" nükleer silaha sahip olduğunu ifade eden Trump, nükleer silah kullanmak istemediğini ancak nasıl çalıştıklarını görmek için test edilmeleri gerektiğini savundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gün içerisinde nükleer deneme için hazırlık yapılması talimatı vermişti.

Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın nükleer silah testlerine başlama kararını değerlendirdi. Trump’ın "nükleer test" ile ne demek istediğini kimsenin bilmediğine işaret eden Medvedev, "Muhtemelen kendisi de bilmiyor. Ancak o, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Bu sözlerin de sonuçları kaçınılmaz olacak. Rusya, tam kapsamlı nükleer testler yapmanın uygunluğunu değerlendirmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. *Haberin fotoğraf ABD Uzay Kuvvetleri tarafından servis edilmiştir