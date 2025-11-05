Habertürk
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma | Son dakika haberleri

        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 21:38 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:14
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye mitingindeki konuşmasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

        ÖZEL NE DEMİŞTİ?

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye'deki konuşmasında "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" şeklindeki açıklamasının ardından, Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret 've 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

        ÇELİK: LANETLİYORUZ

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yargı mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi. “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz” diyen Çelik, bu ifadeleri “siyasi saldırganlık” olarak nitelendirip buna siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceklerini belirtti. “Hiç kimse muhalefet adı altında hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğiz” ifadesini kullanan Çelik, “Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır” dedi.

        Ayrıntılar gelecek...

