Ajax: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 59,66 ve 78. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı yıldız futbolcu Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol attı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini alırken puanını 9'a yükseltti. Ajax ise henüz puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında U.S Gilloise ile karşılaşacak. GALATASARAY İKİ KEZ PENALTI KAZANDI Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan açtığı ortaya Youri Baas eliyle müdahale etti. VAR'ın müdahalesinin ardından mücadelenin hakemi Benoit Bastien, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Victor Osimhen, Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü attı. Temsilcimiz 78. dakikada bir penaltı daha kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda Alders elle müdahalede bulununca, maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Osimhen, kendisinin ve takımının 3'ncü golünü attı.

OSIMHEN REKORUNU GELİŞTİRDİ Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax deplasmanında sahneye çıktı. Nijeryalı futbolcu, Ajax karşısında 59. dakikada kafayla fileleri havalandırdı. Osimhen, 66. dakikada ise penaltıyı gole çevirdi. Ardından tekrar sahneye çıkan Osimhen 78. dakikada bir penaltı golü daha kaydetti. Osimhen, bu gollerle birlikte Avrupa'da üst üste 8 maçta gol sevinci yaşadı. Bodo/Glimt maçında fileleri havalandıran ve üst üste 7. maçta gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax maçındaki golüyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi.

SINGO SAKATLIĞI ATLATTI: 11'E DÖNDÜ! Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo, sakatlığının ardından 11'deki yerini aldı. Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo, sonrasında RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemedi. Genç savunma oyuncusu, 4 maçın ardından Ajax karşısında ilk 11'e geri döndü.

BARIŞ ALPER 9 MAÇ SONRA YEDEĞE ÇEKİLDİ Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 9 karşılaşma sonra ilk defa ilk 11'de başlamadı. Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında yedek soyunan Barış Alper Yılmaz, sonrasında Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Liverpool, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarına ilk 11'de başladı. Barış Alper, 9 karşılaşmanın ardından Ajax karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.

AJAX'TA 4 DEĞİŞİKLİK Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında son oynadıkları Heerenveen maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Hollanda ekibi, karşılaşmaya Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Owen Wijndal, Davy Klaassen, Youri Regeer, Jorthy Mokio, Mika Godts, Oscar Gloukh ve Wout Weghorst 11'i ile sahaya çıktı. Ajax'ın yedek kulübesinde ise Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Lucas Rosa, Ko Itakura, Raul Moro, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders ve Rayane Boundia yer aldı. Heitinga, son karşılaşmada görev verdiği Itakura, Rosa ve Moro'yu yedeğe çekti. Chelsea maçında direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor da cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların yerine Sutalo, Gaaei, Klaassen ve Mokio'ya 11'de görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 14. dakikada Singo'nun sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Pasveer, meşin yuvarlağı çeldi. 18. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pasveer, soluna yatarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 34. dakikada Mokio'nun ceza yayı çevresinden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 37. dakikada Godts'un pasıyla ceza sahası sağ kanadında meşin yuvarlakla buluşan Gaaei'nin ön direğe doğru yönlendirdiği topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. 38. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan dönen topu önünde bulan Gloukh, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 52. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza yayı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Pasveer elinden kaçırdı. Hollandalı file bekçisi, altıpas çizgisi önündeki Osimhen'den önce meşin yuvarlağı kontrol etti. 60. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ kanattan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerindeki Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 65. dakikada Galatasaray, penaltıdan golü buldu. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında top, Hollandalı stoper Baas'ın eline çarptı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından Fransız hakem Benoit Bastien, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. 70. dakikada atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Godts, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından boş kaleye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı. 74. dakikada Gaaei'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, üst direğin dibinden auta gitti. 76. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta top, Ajax'ın futbolcusu Alders'in eline çarptı. Fransız hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, rakip ağları sarsarak "hat-trick" yaptı: 0-3. 90+4. dakikada Sallai'nin uzun pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 3-0 kazandı.