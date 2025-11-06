Müjde Ar ile birlikte rol aldığı 1982 yapımı 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker, uzun bir aradan sonra setlere dönmüştü. Peker; yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, Orçun Benli'nin yönettiği 'Mitoloji Mafyası' filminde kamera karşısına geçti.

21 Kasım'da vizyona girecek olan filmde Peker'in yanı sıra; Coşkun Göğen, Burak Serdar Şanal, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Eray Özbal, Nuri Alço ve Aslı Bekiroğlu da rol aldı.

Faruk Peker'e gönderilen afişte Eray Özbal'ın da yer aldığı görüldü.

Faruk Peker, filmin vizyona girmesine sayılı günler kala, kendisine gönderilen afişte fotoğrafının yer aldığını ancak filmin tanıtımının yapıldığı basın toplantısında kullanılan afişte ise fotoğrafının kaldırıldığını gördü. Oyuncu, bunun üzerine yapımcı Hayri Aslan'a büyük tepki gösterdi.

Filmin tanıtımında kullanılan afişte, Faruk Peker ve Eray Özbal'ın fotoğrafları yer almadı.

"BANA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Başrolünü Müjde Ar ile paylaştığı 1982 yapımı 'İffet'ten bir sahne canlandıran Faruk Peker, tepkisini şöyle dile getirdi: Coşkun'un fotoğrafını kocaman koymuşlar. Tecavüzcü Coşkun'dan aşağı düşmüşüm. Onun figüranı olmuşum. Nuri Alço da rol almış. Bana söyleselerdi ben o filmde rol mu alırdım? Coşkun'u 1975'ten beri tanırım. Senaryosunu kendi yazdığım ve başrolünü oynadığım filmde ona rol verdim. Bu adamın adını benim ismimin üzerine yazmışlar bir de fotoğrafımı da afişten çıkarmışlar. Ben hayatımda jönden başka bir şey oynamadım. İsviçre - ABD yapımı 'The Favorite' filminde Murray Abraham ile oynadım. 'Mitoloji Mafyası' filmindeki bütün kadroya bakın, hepsini toplayın benim özgeçmişimi tutmuyor. Bana verilen sözler tutulmadı. Mahkemelik olacağız. Sen benim 48 yıllık yatırımıma nasıl böyle bir hakaret edersin. Terbiyesiz. Sana hakkımı helal etmiyorum. O film, inşallah sana bir lira kazandırmayacak. Seni Allah'a havale ediyorum. Uykularını uyuyama inşallah. Bir tek sahne oynamam için, 'Allah aşkına' diyerek, ısrar ettiniz, özel arabalar tuttunuz rol almam için. 'İffet' filmindeki araba sahnesinin benzerini çekeceğimiz için yapımcı arkadaş bir de Müjde Ar'ı aramış, icazet istemiş. Çok güvendiğin oyuncu kadron var ya sonunda ben göreceğim filmin gişesini. Sen o filmdeki bütün oyuncuların özgeçmişini toplamını benimkinin yanına yaz. Eğer tutuyorsa ben haksızım. Beni bu durumlara düşürdün, aldattın.

Ünlü oyuncunun bu açıklamalarının ardından yapım şirketi, 21 Kasım'da gösterime girecek olan filmden Faruk Peker'in sahnelerini çıkardı. "BUNDAN SONRA AVUKATIMLA GÖRÜŞÜRLER" Faruk Peker, filmden çıkarılmasının ardından da Habertürk'e şu açıklamayı yaptı: Ben Yeşilçam terbiyesinden geliyorum. 12 yıl sonra sete çıkmıştım. Mutluydum. Rol almam için yalvardılar, özel arabalarla dağ başında yaşadığım köyden beni alıp sete götürdüler. Nezaketli bir şekilde iletişim kurulsaydı anlardım, tepki göstermezdim. Yönetmen Orçun Benli, hem tehdit hem de küfürler etti. 'Seni sileceğim bu filmden' dedi. 'Silmezsen namertsin' dedim. Verilmiş sadakam varmış ki silinmişim o rezil filmden. Ben, filmde rol alan iki genç oyuncu kardeşimize destek veren veteran bir oyuncu olarak yer aldığımı düşündüm. Olgunluk çağımda oyunculuğumu yeniden konuşturmak istedim. Bu filmin ikincisinde de yer alacaktım. Filmden çıkarılarak üzerimden yük kalktı. Bundan sonra avukatımla görüşürler. 'MİTOLOFİ MAFYASI'NIN KONUSU 'Peker' ile 'Ati', iki beceriksiz hırsızdır. Antik bir heykeli çalan ikili, farkında olmadan heykelin içinde binlerce yıldır mahsur kalan 'Priapos'un serbest kalmasına neden olur. 'Priapos', 'Peker' ve 'Ati'den kendisini ait olduğu yere götürmelerini ister, karşılığında da onların bir dileğini gerçekleştirecektir.

