        Kayseri haberleri: Buğlem Berra 14 yaşındaydı 3 gün önce doğum günüydü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!

        Kayseri'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin, hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın cenazesinde gözyaşları sel oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 08:41 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:41
        Kayseri'de, acı olay Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. A.Y.B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin’e (14) çarptı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        3 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

        3 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen Buğlem Berra Alptekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alptekin’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü, otomobilin sürücüsü A.Y.B. ise gözaltına alındı.

        ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU

        Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Alptekin’in havaya savrulduğu görüldü.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Alptekin'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak General Emir Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Tarman Camii'ne getirildi.

        Cenazeye Buğlem Berra'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alptekin, kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
