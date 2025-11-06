Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında bu akşam deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmandaki 3-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı. Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Ferencvaros ile berabere kalan Çekya ekibi, Malmö ve Roma'yı mağlup etmeyi başardı.
Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.
FENERBAHÇE TAM KADRO
Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.
Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.
2013'TE KAZANAN FENERBAHÇE OLMUŞTU
Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.
DEPLASMANDA PUAN ALAMADI
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.
Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı.
Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.
AVRUPA'DA 294. MAÇI
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 293 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.
Viktoria Plzen'in muhtemel 11'i
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i