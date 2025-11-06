Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü! | Son dakika haberleri

        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!

        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da su endişesi artarak devam ediyor. İlçeye su sağlayan ve ölü hacme düşen Mumcular Barajı'nın ardından, Geyik Barajı da ölü hacme düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:44 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü hacme düşen Mumcular Barajı'nın ardından Geyik Barajı da ölü hacme düştü.

        DHA'nın haberine göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bugün itibarıyla yüzde 40 civarında aşırı kullanım söz konusu. Yıl sonuna kadar bu rakamın yüzde 70'ler civarına çıkmasını bekliyoruz. Bu durum oldukça tehlikeli, kuraklık etkilerinin önümüzdeki yıllarda devam etmesi durumunda, biz yer altı sularını kalıcı olarak çekilmesine yol açma ihtimalimiz bulunuyor" dedi.

        REKLAM

        Bodrum'a su sağlayan ve geçen aylarda ölü hacim seviyesine düşen Mumcular Barajı'nın ardından Geyik Barajı'ndaki su seviyesi de ölü hacim seviyesine geriledi. Yarımadaya kısmen yer altı suyundan kısmense Mumcular Barajı'nın ölü hacminden kontrollü bir şekilde su sağlandığını ifade eden MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Devlet Su İşleri tarafından Mumcular ve Geyik barajlarından 5'er milyon metreküp, yer altı suyundan 13 milyon metreküp olmak üzere toplamda 23 milyon metreküplük bir su sağlanarak karşılanmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık etkisiyle her iki barajdan verilen su miktarı yüzde 80 civarında arttırılmıştı, kuraklık dolayısıyla bu yıl ancak yüzde 20 civarında fazla su verilebilme imkanı oldu. Eksik su miktarı su kanalizasyon idaresi tarafından yer altı suları kullanılarak karşılanmaya çalışılıyor" dedi.

        REKLAM

        "BODRUM'UN SU SORUNU OLDUKÇA KRONİK"

        Doç. Dr. Özçelik, "Bugün itibarıyla yüzde 40 civarında aşırı kullanım söz konusu. Yıl sonuna kadar bu rakamın yüzde 70'ler civarına çıkmasını bekliyoruz. Bu durum oldukça tehlikeli, kuraklık etkilerinin önümüzdeki yıllarda devam etmesi durumunda, biz yer altı sularını kalıcı olarak çekilmesine yol açma ihtimalimiz bulunuyor. Bodrum'un su sorunu oldukça kronik. Hem içme suyu iletim hatlarında hem barajlardaki bu sorun önümüzdeki yıllarda da suların bugünden ne derece elverişli kullanılması gerektiğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

        "TOPARLAMA İMKANIMIZ OLMAZ"

        Doç. Dr. Özçelik, yağış eksikliğinin su kaynaklarını ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Ülke genelinde 2025 su yılında yüzde 26 civarında yağış eksikliği yaşandı. Bu oran bölgelere göre farklılık gösteriyor. Önümüzdeki yıl da yağış azlığı devam ederse, rezervuarlarımızı ve su seviyelerini artırma imkanımız kalmayacak. Şu anda barajlarımızda su bulunmuyor. Yer altı sularını da kalıcı olarak aşağı çekmemiz durumunda bu süreci toparlama şansımız olmayacak. Şehrin su ihtiyacının tamamını yer altı sularından karşılamamak, aşırı çekimi önlemek büyük önem taşıyor. Aksi halde gelecek yıl kullanılacak suyumuz kalmayabilir. Rezervuarların kendini toparlayabilmesi için ölü hacmin altından mümkün olduğunca su alınmaması gerekiyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Habertürk Anasayfa