Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 81 ilde sahte içki operasyonu: 179 gözaltı, 31 bin şişe sahte alkol

        81 ilde sahte içki operasyonu: 179 gözaltı, 31 bin şişe sahte alkol

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde kaçak alkole karşı düzenlenen operasyonlarda 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini ve 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 08:08 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        81 ilde sahte içki operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini, 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik dün operasyonlar düzenlediğini açıkladı.

        Operasyonlarda 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 179 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşların canına ve sağlığına zarar verilmesinin engellediğini belirten Yerlikaya, “Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. ‘Biz Gereğini Yaparız’ Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Habertürk Anasayfa