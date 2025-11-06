Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 01:42 Güncelleme: 06.11.2025 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "HEP HAYAL EDİYORUZ"

          "Ajax'ı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9 sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz."

        • 3

          "LIVERPOOL MAÇIYLA BAŞLADI"

          "Liverpool maçıyla oyun ve özgüven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk."

        • 4

          "ÇOK POZİSYON VERMEDİK"

          "Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olmada zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı."

        • 5

          "ÇOK SEVİNÇLİYİM"

          "İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli... Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim."

        • 6

          "İKİ BAŞARISIZLIK YAŞADIK"

          "Sparta Prag'a elenmemiz, AZ Alkmaar maçları... İki tane başarısızlık yaşadık. Bu benim sorumluluğum. Frankfurt deplasmanında iyi başlamadık ama Liverpool maçı ile takım olduk. Yeni transferler, takımın oluşması ve birliktelik yakalanması... Bunlar zaman alıyor."

        • 7

          "MUTLUYUM"

          "Türkiye'de en yakın rakibimize 4 puan fark attık, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan yaptık. Mutluyum. Galatasaray'ın akademisinden geliyorum. Kendi geleceğimden çok Galatasaray'ın başarısı benim için daha önemli."

        • 8

          OSIMHEN SÖZLERİ

          "Victor Osimhen ile olmaktan mutluyuz. Yazın bir hayaldi ama bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu ve bütün yönetime teşekkür etmek lazım. Belki de hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu bonservisi ile aldık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini, ne seviyede olduğunu gösteriyor. Sportif başarı çok önemli, hedefimiz Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamak."

        • 9

          "LIVERPOOL'U ŞANSA YENMEDİK"

          "Liverpool'u şansa yenmedik, iyi oyunla yendik. Planlamış, inanmışlık... Bu bizi bir seviye yukarı çıkarttı. Bodo Glimt galibiyeti, Ajax galibiyeti... Bu bizim için kritik bir periyot. Bundan sonra iki galibiyet daha alırsak, ilk 8 hedeflerimiz büyüyecek. Herkesin hedefi burada önce ilk 24, sonra ilk 16, sonra ilk 8..."

        • 10
        • 11
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa