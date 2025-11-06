Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek

Avustralya'da gün ortasında üretilen güneş enerjisinin büyük bir kısmı boşa gidiyor.

Avustralya İklim ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Solar Sharer programı ile, perakendecilerin üretimin zirve yaptığı gün ortasında hanelere en az 3 saat boyunca ücretsiz elektrik sağlamasını gerektirecek.

REKLAM advertisement1

Avustralya'da 4 milyondan fazla çatı üstü güneş paneli bulunuyor ve bunlar gün içinde toptan satış fiyatlarını sıfırın altına düşürecek kadar fazla güç üretebiliyor. Bowen, programın akşam saatlerindeki yoğun talebi düşürmeyi ve şebeke istikrarını sağlamak için maliyetli şebeke yükseltmeleri ve müdahalelerine olan ihtiyacı azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre teklif başlangıçta Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Güneydoğu Queensland'da akıllı sayaç kullanan haneler için geçerli olacak ve hükümet, programı 2027 yılına kadar uzatmak için diğer eyaletlerle görüşecek. Plan güneş enerjisi üzerine kurulu olsa da, uygun katılımcılar mülklerinde güneş panelleri olup olmadığına bakılmaksızın da bu tekliften yararlanabilecek. AGL Energy Ltd. dahil olmak üzere bazı kamu hizmetleri şirketleri, bazı bölgelerde gündüzleri ücretsiz elektrik sağlıyor.

Reformlar şebeke istikrarını iyileştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda yaşam maliyeti baskılarını da ele almayı amaçlıyor. AGL, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, bu yıl daha fazla Avustralyalının elektrik faturalarını ödemede geciktiğini belirtmişti. * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.