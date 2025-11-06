Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Kan donduran detaylar ortaya çıktı!
İstanbul'da 6 ay önce, boks salonundaki yüksek sesten şikâyetçi olduğu için boksör ve işletmeci 27 yaşındaki Furkan K. tarafından bıçaklanan 36 yaşındaki Sibel M. ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Tespitlere göre Sibel M., saldırı sonrası bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Vücudunda 20'ye yakın bıçak darbesi bulunduğu, özellikle yüz bölgesinin kesildiği belirtildi. Savcılık, tutuklu bulunan şüpheli Furkan K. hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istedi
İstanbul'da olay, 9 Mayıs'ta Beşiktaş Ulus Mahallesi Yavuz Sokak’ta, bir spor salonunun karşısında meydana geldi.
GENÇ KADINA BIÇAKLI YUMRUKLU SALDIRI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, evinden çıkan 36 yaşındaki Sibel M., yüksek sesten şikâyetçi olduğu spor salonu işletmecisi ve boksör Furkan K.’nın (27) bıçaklı saldırısına uğradı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Furkan K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Yürütülen soruşturmanın ardından savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianameye göre şüpheli boksör Furkan K., müşteki Sibel M.’nin evinin hemen karşısında bulunan spor salonunun işletmecisiydi. Tarafların 2023 yılında, Sibel M.’nin bu salona kayıt yaptırıp spora başlamasıyla tanıştıkları belirtildi.
ÜCRET İADESİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI
Sibel M.’nin sözleşmedeki dersleri tamamlamadan ayrılmak istemesi üzerine, taraflar arasında ücret iadesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Kalan haklar için kayıt dondurma işlemi yapılsa da taraflar arasındaki gerilim olay gününe kadar devam etti. İddianamede yer alan bilgilere göre, bu süreçte Furkan K., Sibel M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Genç kadının da farklı sebeplerle şüpheli hakkında şikâyetçi olduğu belirtildi.
PEŞ PEŞE BIÇAK DARBELERİ
Savcılığın iddianamesine göre olay günü, Sibel M. evinden dışarı çıktığı sırada Furkan K. önünü kesti. Sibel M. cep telefonuyla kayıt almaya çalışırken, şüphelinin sağ kolunun içinde sakladığı ve olay sonrası ele geçirilemeyen bıçakla “hiçbir şey söylemeden” art arda bıçak darbeleri savurduğu belirtildi.
YERE DÜŞTÜ, TEKMELEDİ
İddianamede yer alan bilgilere göre Sibel M.’nin kaçmaya fırsat bulamadığı, yere düştüğü anda bile saldırının devam ettiği belirtildi. Şüphelinin, genç kadını hem tekmelediği hem de bıçak darbeleri vurmaya devam ettiği, özellikle yüz bölgesinde derin kesiler oluştuğu aktarıldı. Sibel M. bilincini kaybetti ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
20 BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI
İddianamede yer alan tespitlere göre Sibel M.’nin vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası belirlendi. Saldırı sonrası bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Adli Tıp Kurumu raporunda, yaralanmaların “yaşamı tehlikeye sokan nitelikte” olduğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceğinin altı çizildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Şüpheli Furkan K., ifadesinde suçlamaları reddetti. Sibel M.’nin kendisini, nişanlısını ve ailesini tehdit ettiğini öne süren Furkan K., olay günü Sibel M.’nin elinde bıçakla aracına doğru geldiğini, boynuna hamle yaptığını, bunun üzerine kendisini savunmak amacıyla itmek zorunda kaldığını iddia etti. Bıçağın kendisine ait olmadığını savunan şüpheli, olayın ardından aynı gün saat 13.40 sıralarında polise teslim oldu.
TANIK İFADESİ DOSYADA
İddianamede, tanık P.H.’nin ifadesine de yer verildi. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan P.H.’nin beyanlarının, müşteki Sibel M.’nin anlattıklarını destekler nitelikte olduğu vurgulandı.
13 İLE 20 YIL ARASI HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Toplanan deliller doğrultusunda savcılık, şüpheli Furkan K.’nın aralarındaki husumet nedeniyle saldırıyı planlayarak gerçekleştirdiğini, Sibel M.’yi öldürme kastıyla 20’ye yakın bıçak darbesiyle yaraladığını belirtti. Savcılık, şüpheli hakkında “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.
AVUKAT KARA: “ŞÜPHELİ YAĞMA SUÇU DA İŞLEDİ”
İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Müşteki Sibel M.’nin avukatı Türkan Kara, sanığın yalnızca “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan değil, aynı zamanda ‘yağma’ suçundan da yargılanması gerektiğini belirtti.
Avukat Kara, saldırı sırasında müvekkilinin telefonunun zorla alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Müvekkilim Sibel M.’ye yönelik saldırı sırasında telefonu fail tarafından alınmıştır. Bu durum aynı zamanda yağma suçunu oluşturur. Bu nedenle iddianamede bu suçun da yer alması veya ek iddianame düzenlenmesi gerekmektedir.”
“ADALET YERİNİ BULSUN”
İlk duruşması 28 Kasım 2025 saat 13.30’da görülecek davaya ilişkin konuşan Avukat Türkan Kara, sanığın hâlen tutuklu olduğunu hatırlatarak, “Yüz yüzelik ilkesi gereği sanığın duruşmada hazır bulundurulmasını talep ettik” dedi. Kara, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Adaletin yerini bulması için, işlenen tüm suçların eksiksiz şekilde yargılamaya konu edilmesini istiyoruz.”