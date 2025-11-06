Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Kan donduran detaylar ortaya çıktı!

İstanbul'da olay, 9 Mayıs'ta Beşiktaş Ulus Mahallesi Yavuz Sokak’ta, bir spor salonunun karşısında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, evinden çıkan 36 yaşındaki Sibel M., yüksek sesten şikâyetçi olduğu spor salonu işletmecisi ve boksör Furkan K.’nın (27) bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Furkan K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürütülen soruşturmanın ardından savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianameye göre şüpheli boksör Furkan K., müşteki Sibel M.’nin evinin hemen karşısında bulunan spor salonunun işletmecisiydi. Tarafların 2023 yılında, Sibel M.’nin bu salona kayıt yaptırıp spora başlamasıyla tanıştıkları belirtildi.

Sibel M.’nin sözleşmedeki dersleri tamamlamadan ayrılmak istemesi üzerine, taraflar arasında ücret iadesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Kalan haklar için kayıt dondurma işlemi yapılsa da taraflar arasındaki gerilim olay gününe kadar devam etti. İddianamede yer alan bilgilere göre, bu süreçte Furkan K., Sibel M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Genç kadının da farklı sebeplerle şüpheli hakkında şikâyetçi olduğu belirtildi.

PEŞ PEŞE BIÇAK DARBELERİ

Savcılığın iddianamesine göre olay günü, Sibel M. evinden dışarı çıktığı sırada Furkan K. önünü kesti. Sibel M. cep telefonuyla kayıt almaya çalışırken, şüphelinin sağ kolunun içinde sakladığı ve olay sonrası ele geçirilemeyen bıçakla “hiçbir şey söylemeden” art arda bıçak darbeleri savurduğu belirtildi.

YERE DÜŞTÜ, TEKMELEDİ

İddianamede yer alan bilgilere göre Sibel M.’nin kaçmaya fırsat bulamadığı, yere düştüğü anda bile saldırının devam ettiği belirtildi. Şüphelinin, genç kadını hem tekmelediği hem de bıçak darbeleri vurmaya devam ettiği, özellikle yüz bölgesinde derin kesiler oluştuğu aktarıldı. Sibel M. bilincini kaybetti ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

20 BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

İddianamede yer alan tespitlere göre Sibel M.’nin vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası belirlendi. Saldırı sonrası bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Adli Tıp Kurumu raporunda, yaralanmaların “yaşamı tehlikeye sokan nitelikte” olduğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceğinin altı çizildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Furkan K., ifadesinde suçlamaları reddetti. Sibel M.’nin kendisini, nişanlısını ve ailesini tehdit ettiğini öne süren Furkan K., olay günü Sibel M.’nin elinde bıçakla aracına doğru geldiğini, boynuna hamle yaptığını, bunun üzerine kendisini savunmak amacıyla itmek zorunda kaldığını iddia etti. Bıçağın kendisine ait olmadığını savunan şüpheli, olayın ardından aynı gün saat 13.40 sıralarında polise teslim oldu.